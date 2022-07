Gold-Silber-Verhältnis erreicht 2-Jahres-Hoch

Das Gold-Silber-Verhältnis hat kürzlich ein 2-Jahreshoch von über 91 erreicht. Dies meldet Kitco News . Der Silberpreis hatte am Freitag die wichtige Unterstützung bei 20,46 $/oz unterschritten. Gold zeige sich zwar ebenfalls verhalten, doch das Konsolidierungstief halte bisher stand.Auch die Preise von Aluminium, Zink und Kupfer haben sich in letzter Zeit nach unten bewegt. Das Gold-Kupfer-Verhältnis ist entsprechend ebenfalls gestiegen; in den letzten 4 Wochen um 23% auf über 500.© Redaktion GoldSeiten.de