E3 Metals Corp.: Namensänderung zu E3 Lithium Ltd. erfolgt in dieser Woche

E3 Metals Corp. gab gestern bekannt, dass die Umbenennung des Unternehmens in " E3 Lithium Ltd. ", die von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung 2022 am 24. Juni 2022 genehmigt wurde, mit der Markteröffnung am Freitag, dem 8. Juli 2022, in Kraft treten wird.Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen und dem neuen Kürzel "ETL" gehandelt. An der Frankfurter Börse werden die Stammaktien des Unternehmens unter dem bisherigen Handelssymbol "OU7A" und an der OTCQX weiterhin unter dem Handelssymbol "EEMMF" gehandelt.Die neue CUSIP für die Stammaktien lautet 26925V108 und die neue ISIN CA26925V1085.© Redaktion MinenPortal.de