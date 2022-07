Finanzmärkte in Seitwärtsmodus - Globales Dilemma - EZB/Bundesbank - Kanzler Scholz

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,0432 (05:50 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0418 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 136,13. In der Folge notiert EUR-JPY bei 142,06. EUR-CHF oszilliert bei 1,0023.An den Aktienmärkten ergibt sich auf dem aktuellen Niveaus überschaubare Volatilität. An den Zinsmärkten stellt sich bei diversen Zentralbanken Bewegung ein. In den letzten 24 Stunden haben die Zentralbanken Israels und Australiens jeweils die Leitzinsen um 0,50% angehoben. An den dominierenden Kapitalmärkten des Westens kam es zu leichten Zinsversteifungen (10 Jahres Bundesanleihe aktuell 1,31%, 10 Jahres US-Treasury 2,94%).Der USD war gegenüber dem JPY fester. Der Euro konnte in den letzten 24 Stunden gegenüber dem USD Niveaus über 1,04 halten. Hinsichtlich der absehbaren Divergenz der Zentralbankpolitiken als auch der Folgen der Sanktionen auf die jeweiligen Wirtschaftslagen spricht einiges dafür, dass der Euro diese Niveaus nur vorübergehend halten kann. Zudem macht ein Blick auf die weitreichenden Proteste in den Niederlanden Sinn.Die Agrarwirtschaft legte das Land lahm. Das mögen die Anfänge des zivilen Ungehorsams sein, da europäische Politik offenbar Nähe zu den in Teilen existentiellen Nöten der Menschen innerhalb unseres politischen Raumes vermissen lässt. Das ist zumindest eine Interpretationsvariante. Das Bild des gesellschaftspolitischen Zerfalls gilt auch für die USA (aktuell 4. Juli). Gold und Silber bleiben angeschlagen und können aus dem globalen Dilemma heraus (noch) nicht profitierenEs mehren sich Zeichen, dass die Länder, die nicht der westlichen Hemisphäre zugerechnet werden, zeitlich nahe Strukturveränderungen in ihrer Welt vornehmen, um die Emanzipationsprozesse voran zu treiben. BRICS wird wachsen. Indonesien, Iran, Argentinien stehen auf der Aspirantenliste. Es gibt Medienberichte, dass auch Saudi-Arabien Interesse hat.Das wäre ein fulminanter "Game-Changer", denn das unterminierte die Rolle des USD in der internationalen Arena ( Link ). Es wird deutlich, dass ein "zurück" zur alten Ordnung nicht mehr realistisch ist. Machtachsenveränderungen finden unter zumeist großen Schmerzen statt (1648, 1871, 1918, 1945). Die Frage ist, wer dieses Mal die höchsten Schmerzen und Schäden davonträgt, Europa?.Hintergrund: Die Renditen für Staatsanleihen der Länder der Eurozone waren kräftig gestiegen. Das galt und gilt insbesondere für die Renditen der stark verschuldeter Staaten der Eurozone. Der Abstand der Renditen zwischen italienischen Staatstiteln und deutschen Bundesanleihen hat zeitweise auf über 2,50% zugenommen. Der EZB-Rat war im Juni in diesem Kontext zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Dort beschlossen der EZB-Rat, die Entwicklung eines neuen Instruments.Damit will die EZB gegen unerwünschte Ausweitungen der Renditeabstände vorgehen. Diese unterschiedlichen Niveaus der Staatsanleihezinsen bezeichnet die EZB als Fragmentierung des Staatsanleihenmarktes. Die EZB argumentiert, dass ihre Zins- und Geldpolitik durch eine zu starke Fragmentierung unterlaufen würde.Bundesbank-Präsident Nagel nimmt eine kritische Haltung bezüglich des in Aussicht gestellten neuen Instruments der EZB zur Stützung stark verschuldeter Länder der Eurozone ein. Er sagte, es wäre fatal, wenn Regierungen davon ausgingen, am Ende stünde die EZB bereit, um günstige Finanzierungsbedingungen zu sichern,. Er mahnte zur Vorsicht, mit diesen Instrumenten Risikoprämien begrenzen zu wollen.. Es sei nahezu unmöglich, festzustellen, ob eine Ausweitung der Renditeabstände fundamental gerechtfertigt sei. Die EZB laufe Gefahr, in gefährliche Fahrwasser zu kommen.Nur in Ausnahmesituationen und unter eng gesteckten Voraussetzungen ließen sich außerordentliche geldpolitische Maßnahmen gegen Fragmentierung rechtfertigen. Bei einem neuen Werkzeug müsse sichergestellt werden, dass dessen Einsatz den geldpolitischen Kurs nicht verändere. Wäre dies der Fall, müssten gleichzeitig Maßnahmen ergriffen werden, die die Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs neutralisierten. Es müsse auch rein geldpolitisch begründet und verhältnismäßig sein. Es seien Garantien notwendig, damit das Instrument nicht in Konflikt mit dem Verbot der monetären Staatfinanzierung käme. Mitgliedstaaten müssten genügend Anreize für eine solide Haushaltspolitik haben.Kommentar: Joachim Nagel nimmt eine konservative Haltung bezüglich des neuen Instruments ein. Nagel steht nicht für eine opportunistische Zentralbankpolitik, die den vermeintlichen Notwendigkeiten des Moments Folge leistet, sondern den mittel- und langfristigen Zielen seriöser und verantwortlicher Zentralbankpolitik (Rahmenbedingungen, nur kurzfristige Interventionen). Nagel konstatiert mit dieser Position, dass es im Bereich der Real- als auch der Finanzwirtschaft um das Thema "Marathon" geht (u.a. Generationenvertrag, Strukturen).Die Hinwendung zur Kurzfristigkeit in Bilanzierung, Wirtschaftspolitik und auch Politik in europäischen Ländern Anfang der 90er (u.a. IFRS anstatt HGB in Deutschland) in Adaption des US-Modells (Wirtschaft) ist einer der Gründe für den nachfolgenden Krisenpotpourri, der uns bis heute in Atem hält (Ursache). Der Blick auf die Historie der Menschheit steht für "Marathon", nicht für "Sprint", denn die Fokussierung auf kurzfristige Ziele unterminiert den bitter erforderlichen Fokus auf die mittel- und langfristigen Notwendigkeiten (Nachhaltigkeit der Geschäfts- und Gesellschaftsmodelle). Ich wünsche Joachim Nagel viel Erfolg. Der Widerstand, dem er entgegen sieht, ist erkennbar erheblich.Kanzler Scholz sagte, man müsse sich auf eine anhaltende Inflation einstellen. Die Krise würde nicht in wenigen Monaten vorbeigehen. Scholz machte Russland, die Corona-Pandemie und Lieferkettenprobleme verantwortlich. Wichtig sei die Botschaft, dass wir zusammenstehen.Kommentar: Scholz sagt faktisch, dass der Westen die eigene Position nicht überdenken werde. Er gibt wesentlich Russland die Schuld. Aber wer hat sich durch die Sanktionen verabschiedet. Nicht Russland hat uns sanktioniert, sondern wir haben mit unseren Sanktionen diese Situation kreiert. Die Fehleinschätzung der Wirkungen der Sanktionen, die zu Lasten der Sanktionierenden gehen, thematisiert er nicht. Der Bürger wurde bei den Sanktionen nicht gefragt, die für viele existentielle Bedrohungen darstellen (gestern ein Bäcker in Worpswede), aber der Bürger zahlt die Zeche, deren Umfang völlig unklar ist. Deutschland ist noch relativ stark, aber wie lange noch? Wenn die Wirtschaft fällt, was bleibt dann?Deutschland: Erstmalig seit 2008 wies die deutsche Handelsbilanz ein Defizit aus. Es stellte sich auf -1,0 Mrd. EUR (Prognose +2,7 Mrd. EUR) nach zuvor +3,0 Mrd. EUR (revidiert von 3,5 Mrd.). Exporte sanken im Monatsvergleich um 0,5% (Prognose +0,9%), während Importe um 2,7% (Prognose 0,9%) zulegten.Kommentar: Diese Entwicklung zahlt auf die Folgen der Ukraine-Krise ein. Sollte sie sich fortsetzen, werden die dauerhaft verteuerten Importe bei gleichzeitiger Erosion der Attraktivität als Investitionsstandort neben den Folgen reduzierter Exportmärkte als Konsequenz der Teilung der Welt Flurschäden bisher ungekannten Ausmaßes hinsichtlich der Historie seit 1949 mit sich bringen. Das gilt nicht nur für Deutschland, es gilt für das westliche Europa. "Quo vadis?" Ist den Verantwortlichen ihre Verantwortung bewusst? Sind ihnen die gesellschaftspolitischen und politischen Folgen bewusst?Der Sentix-Index für die Eurozone sank per Berichtsmonat Juli von zuvor -15,8 auf -26,4 Punkte (Prognose -19,9) und markierte den tiefsten Indexwert seit Mai 2020.Die Erzeugerpreise nahmen per Mai im Monatsvergleich um 0,7% (Prognose 1,0%) nach zuvor 1,2% zu. Im Jahresvergleich stellte sich ein Anstieg um 36,3% (Prognose 36,7%) nach zuvor 37,2% ein.Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungsgewerbes schoss per Berichtsmonat Juni von zuvor 41,4 auf 54,5 Punkte und markierte den höchsten Indexwert seit Juli 2021. Hintergrund ist die Öffnung der Wirtschaft nach den Lockdowns. Die Divergenz zu westlichen Ländern ist markant.Der von der Jibun Bank ermittelte Einkaufsmanagerindex des Dienstleistungssektors stellte sich per Juni final auf 54,0 (vorläufiger Wert 54,2) Punkte. In der Folge lag der Composite Index bei 53,0 Zählern.Die Verbraucherpreise stiegen per Berichtsmonat Juni im Jahresvergleich um 3,4% (Prognose 3,2%) nach zuvor 2,9%. Das war die grö0te Zunahme seit August 1993.Die Verbraucherpreise der Türkei nahmen im Jahresvergleich per Berichtsmonat Juni um 78,62% (Prognose 78,35%) nach zuvor 73,50% zu. Die Kernrate stellte sich auf 57,3% nach zuvor 56,0%.Die Reserve Bank erhöhte den Leitzins erwartungsgemäß von 0,85% auf 1,35% (höchster Zins seit 05/19).Die Notenbank erhöhte den Leitzins per Juni von zuvor 0,75% auf 1,25% (Prognose 1,25%). Das ist der höchste Leitzinsstand seit 09/2013.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den USD gegenüber dem EUR favorisiert. Ein Überschreiten des Widerstandsniveaus bei 1.0870 - 1.0900 neutralisiert den positiven Bias des USD.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefvolkswirt der Netfonds Gruppe Hinweis: Der Hellmeyer Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der Netfonds AG, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der Netfonds AG und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Hellmeyer Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Hellmeyer Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Hellmeyer Reports, die in dem Hellmeyer Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Hellmeyer Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Hellmeyer Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Hellmeyer Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.