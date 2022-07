QT nicht wie geplant & Dow Jones in Bear Box

Der FOMC erhöht die Zinssätze,

Anleiherenditen und Hypothekenzinsen steigen weiter an,

Die CPI-Inflation ist die höchste seit vier Jahrzehnten,

Rohstoffe befinden sich seit November 2021 in einem Bullenmarkt.

Letzte Woche schloss der Dow Jones mit einem BEV (Bear's Eye View) von -15,50% und hat damit seine BEV -20%-Linie in diesem Marktrückgang noch nicht unterschritten. Wer weiß, vielleicht wird er das auch nicht. Vielleicht dreht er jetzt um und erreicht neue BEV-Nullen und zieht den Rest der großen Marktindices mit sich nach oben. Das wäre meiner Meinung nach nicht sehr wahrscheinlich, aber es könnte sein. In Anbetracht der folgenden Faktoren, die dagegen sprechen, dass dies im Sommer 2022 geschieht:Es ist mir ein Rätsel, wie der Aktienmarkt jetzt umkehren und seinen früheren Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann. Ich gehe also weiterhin davon aus, dass die bullischen "Marktexperten" aus dem Fernsehen falsch liegen, was bedeutet, dass ich immer noch glaube, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden. Der nachstehende Dow-Jones-BEV-Chart für den Zeitraum von 1996 bis 2022 zeigt eine bemerkenswerte Bärenmarktgeschichte. Der 54%ige Marktrückgang im Subprime-Hypotheken-Bärenmarkt von 2007-2009 ist der zweitstärkste prozentuale Rückgang des Dow Jones seit 1885 und wird nur noch vom 89%igen Marktrückgang der Großen Depression übertroffen.Mit Ausnahme des Crashs in den 1930er Jahren war der Dow Jones vor März 2009 nur ein einziges Mal um mehr als 50% von einem Allzeithoch gefallen, nämlich im April 1942, was den März 2009 zu einem bedeutenden Marktereignis macht. Und dann ist da noch der Flash-Crash vom März 2020. Ja, das war ein Marktrückgang von nur 37%. Aber dieser Marktrückgang von 37% ereignete sich in nur 28 Börsensitzungen der NYSE, von denen 17 Tage mit extremer Marktvolatilität waren.In der nachstehenden Tabelle habe ich die Heftigkeit der Wuttage von Herrn Bär im Februar/März 2020 vermerkt. Die "Marktexperten" schoben es damals auf die Kuhpest und ignorierten dabei völlig die Tatsache, dass der FOMC nur sechs Monate zuvor gezwungen war, seine QT abzubrechen, als die Panik auf dem Übernacht-Repo-Markt ausbrach und die Übernacht-Sätze aufgrund mangelnder "Liquidität" in den zweistelligen Bereich stiegen. Im März 2020 erreichte die "Liquiditätskrise" die NYSE. Sehen Sie sich den roten Kasten auf der rechten Seite an: acht aufeinanderfolgende Dow-Jones-2%-Tage, der erste seit dem Crash der Großen Depression.Ich nenne diese Tage extremer Volatilität "Dow-Jones-2%-Tage", aber die 2% sind nur ein Schwellenwert. Beachten Sie, dass im März 2020 nur wenige dieser 2%-Tage auch nur annähernd 2% tägliche Schwankungen aufwiesen. Der 2%-Tag des Dow Jones am 16. März brachte den Wert des Dow Jones BEV von -21% auf -31%; der Dow Jones verlor 3.000 Punkte in einer einzigen NYSE-Handelssitzung! Wenn die "Marktexperten" den Bären vor dem 16. März nicht ernst genommen haben, so taten sie es danach ganz sicher!Unten habe ich meinen Chart der wöchentlichen "Liquiditätsspritzen" des FOMC gepostet. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum die Idioten im März 2020 beschlossen haben, Billionen von Dollar an monetärer Inflation in das Finanzsystem zu "injizieren", müssen Sie nicht weiter als bis zu den oben erwähnten Tagen der Wut von Herrn Bär schauen, um ihre Motivation zu verstehen. Die Idioten befürchteten, dass der Markt ohne diese Billionen-Dollar-"Injektionen" in einer weiteren Großen Depression zusammengebrochen wäre. Und ich glaube, dass sie mit dieser Befürchtung richtig lagen. Was meinen Sie dazu?In der Marine wurden wir immer auf Kausalität trainiert, also was zu tun ist, wenn etwas schief geht. Man befürchtet, dass es weit draußen auf dem Meer zu einer Reihe von kaskadenartigen Unfällen kommt, die auf den unsachgemäßen Betrieb der schiffstechnischen Anlagen zurückzuführen sind.Die meisten meiner Schiffe wurden von Boilern angetrieben, aber die heutigen Marineschiffe werden von Gasturbinen (Strahltriebwerken), Dieselmotoren oder Kernreaktoren angetrieben. Ich glaube nicht, dass derzeit ein einziges Schiff der US-Marine Boilern für den Antrieb verwendet. Und das ist auch gut so, denn Boiler sind für diejenigen, die sie bedienen, eine anspruchsvolle Geliebte. Aber Boiler werden im Folgenden meinen Zweck erfüllen.Der Dampf, der zum Antrieb der Schiffsschrauben und der elektrischen Generatoren verwendet wird, ist trocken überhitzter Dampf. Es dürfen keine Wassertropfen in die Dampfturbinen für die Hauptmaschinen oder die elektrischen Generatoren gelangen. Sollten sie doch eindringen, würden die Turbinen zerbrechen, was zur Folge hätte, dass das Schiff in der See untergeht und die Wachhabenden in den Maschinenräumen möglicherweise sterben würden.Wenn also der Wasserstand im Boiler über ein bestimmtes Niveau ansteigt (Ereignis A), führt dies dazu, dass das Schiff ohne Strom im Wasser liegt (Ereignis B), was dann zu einem kaskadenartigen Versagen von so ziemlich allem anderen führt. Etwas, das nie und nimmer passieren sollte, wenn das Schiff ordnungsgemäß betrieben wird.Betrachten wir nun in der nachstehenden Tabelle die Märkte und das Finanzsystem des 21. Jahrhunderts, wo ein Haufen von Idioten zugelassen hat, dass die Dinge auf den Märkten aus dem Ruder laufen. Dies ist nur eine visuelle Grafik, keine detaillierte Erklärung der Booms und Pleiten des letzten Vierteljahrhunderts, aber sie erzählt die Geschichte. Und die Idioten wussten es besser; nichts von dem, was folgt, hätte passieren müssen. Dennoch taten sie es, während korrupte Politiker tatenlos zusahen, wie eine dankbare Wall Street den Reichtum mit einflussreichen Insidern in der Regierung und in der Wissenschaft teilte, der ihr zufloss.Beachten Sie, dass jedes der oben genannten Verluste in irgendeiner Weise größer war als die vorherigen. Aber wird #4 wirklich ein Marktereignis des Grauens sein? Das befürchte ich, und ich glaube, auch die Idioten im FOMC fürchten, dass es das sein wird. So schlimm das auch klingen mag, es ist diese Woche nicht passiert, wie die Tabelle der BEV-Werte der wichtigsten Marktindices unten zeigt. Keiner der unten aufgeführten großen Marktindizes verlor an einem einzigen Tag mehr als 10% an Wert.