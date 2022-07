Monatlicher Goldkompass für Juli veröffentlicht

Die Incrementum Ag hat gestern ihr monatliches Goldkompass-Chartbuch für Juli 2022 veröffentlicht. Dieses enthält diverse Charts u. a. zu Gold, Silber und Inflation. Weiterhin beinhaltet die aktuelle Ausgabe einen weiteren Spezialteil mit einigen der wichtigsten Charts des "In Gold We Trust Report 2022".• Performance- und Inflationstabellen• Kurzfristige Charts• Langfristige Charts• Verhältnisse• Ströme und Marktkapitalisierung• Proprietäre Modelle• Spezielle Charts• Federal Funds• PPI• Gold Price ProjectionDen Link zum Download der Veröffentlichung (in englischer Sprache) finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de