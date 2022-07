Schon 6 Monate Rezession?

Vor einigen Tagen hatte ich Ihnen den GDP-NOW Indikator gezeigt, der mich vermuten hat lassen, dass die USA schon seit Beginn des Jahres in einer Rezession sind. Im 1. Quartal ist die US-Wirtschaft um 1,60% geschrumpft und der neuste GDP-NOW zeigt nun für das 2. Quartal ebenfalls ein dickes Minuszeichen von über 2%:Die Definition einer Rezession sind zwei Quartale in Folge mit negativem Wachstum. Ist die US-Wirtschaft also im 2. Quartal erneut rückläufig gewesen, dann sind die Amerikaner schon ein halbes Jahr in einer Rezession.Wir laufen also genau in das Szenario hinein, was ich seit Monaten vorhersage. Die FED hat mit den Zinsanhebungen viel zu lange gewartet und genau dann mit der Straffung begonnen, als die Wirtschaft an Schwung verloren hat.Dies wird die FED in den weiteren Zinsschritten nach oben erheblich einschränken und ausbremsen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht nur noch eine Zinsanhebung im Juli sehen, danach könnte schon Schluss sein.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen hat sich in den vergangenen drei Wochen von 3,48% auf 2,88% gesetzt. Der Bond-Markt ist normal der smarteste, so sagt man.Nehmen wir die Bewegung ernst, dann wird von der FED nicht mehr viel nach oben möglich sein:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.