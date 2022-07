Gas-Chaos, Bauernaufstand in Holland & ein weiteres US-Sensationsurteil

Eine neue Finanzkrise scheint sich in Europa anzubahnen. Deutschland verbucht zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein Handelsbilanzdefizit. Bekanntermaßen sind die deutschen Überschüsse das Haupt-Gegengewicht zu den Defiziten der Südländer und hielten den Euro einigermaßen stabil. Was wird passieren, wenn es keine Überschüsse mehr gibt? Die USA können das Schauspiel aus der Ferne betrachten, hilft es ihnen doch, den Fiat-Dollar noch eine Weile am Leben zu halten und die Edelmetalle zu unterdrücken.Die Gaskrise weitet sich aus, die deutsche Industrie stellt sich schon auf Produktionskürzungen ein, Wohungsmietern wird die Heizung abgestellt. Währenddessen importiert Frankreich Rekordmengen an russischem Erdgas. Will man die Krise in Deutschland bewußt eskalieren? Gasmangel bedroht die Landwirtschaft akut, besonders ein Ausfall von Stickstoffdünger hätte dramatische Folgen.In der Nahrungsmittelkrise sollen niederländische Bauern strenge Nitrat-Grenzwerte einhalten, was für viele das Aus bedeuten würde. Massenproteste flammen im ganze Land auf, die auch auf Deutschland überschwappen könnten.In den USA sorgt der Oberste Gerichtshof erneut für Aufsehen, indem er der Umweltbehörde EPA untersagt, die Emissionen des Energiesektors zu regulieren. Die Folge wird eine weitere Spaltung im Land sein. In Deutschland meldet sich Oskar Lafontaine zu Wort und prangert die westliche Doppelmoral an. Zeit für Vernunft!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)