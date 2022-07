Platin - Neues Abwärtspotenzial aufgebrochen

Anfang Juni setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend bei Platin mit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.023 USD fort und drückte den Kurs des Edelmetalls erneut an die Jahrestiefs um 901 USD. Dabei wurde in der letzten Woche wie erwartet auch der Support bei 893 USD unterschritten und in einer weiteren Verkaufswelle auch die Abwärtszielmarke bei 865 USD erreicht. Der dort einsetzende Pullback an die 893-USD-Marke wurde schnell von einem weiteren Einbruch abgelöst, der gestern schon unter 865 und 850 USD geführt hatte.Zunächst könnte sich Platin noch einmal im Bereich von 865 USD stabilisieren. Doch schon unter 845 USD wäre mit einem weiteren Einbruch bis 822 und 813 USD zu rechnen, ehe eine stärkere Erholung folgen und somit auch einen Abverkauf bis 773 USD verhindert werden sollte.Auf der Oberseite türmen sich jetzt massive Hürden von 893 bis 908 USD auf, an denen Erholungen jederzeit beendet werden dürften. Erst darüber wäre den Bullen ein nachhaltiger Konter gelungen und ein Anstieg bis 948 USD die Folge. Ob Platin diesen Widerstand schon im ersten Anlauf in Richtung 988 USD aufhebeln kann, ist aktuell mehr als fraglich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG