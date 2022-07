West Mining kündigt Explorationsprogramm für 2022 auf Kena an

Vancouver, 6. Juli 2022 - West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich, den Beginn der Diamantbohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Kena im Südosten von British Columbia bekannt zu geben. Das über 9.000 Hektar große Projekt Kena umfasst die Konzessionsgebiete Kena, Daylight und Athabasca, die sich entlang eines 20 Kilometer langen, günstigen Mineralisierungsgürtels erstrecken.Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt mehrere goldführende Zonen, insbesondere die Zonen Kena Gold und Gold Mountain, die in der jüngsten Ressourcenschätzung (2,77 Millionen Unzen Gold in der Kategorie vermutet und 0,56 Millionen Unzen Gold in der Kategorie angedeutet bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25 g/t) enthalten sind (siehe Pressemeldung vom 11. Mai 2021). 3D-Modellierungen und Bildmaterial haben Bohrziele für eine Erweiterung im Norden und Nordwesten der offenen Goldressource in der Zone Gold Mountain identifiziert. Das Gold im Ressourcengebiet befindet sich in hochgradigen Erzfällen, die von breiten Hüllen einer disseminierten Goldmineralisierung umgeben sind (siehe Pressemitteilung vom 16. März 2022). Die ersten Diamantbohrungen in diesem Erweiterungsgebiet im Jahr 2022 werden 10 Bohrlöcher umfassen.Wir freuen uns, auf dem Projekt Kena mit unserem Bohrprogramm beginnen zu können. Zusammen mit den erwarteten Ergebnissen aus dem vollständig finanzierten Programm 2022 und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die erfolgreichen Ergebnisse der Saison 2021 noch in die Ressourcenberechnungen einfließen müssen, ist das Unternehmen gut positioniert, um die zuvor abgegrenzte Goldressource zu erweitern. Unsere erfahrenen Geologen und Bohrteams geben uns eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, so Nicholas Houghton, CEO der West Mining Corp.Zeitgleich mit dem laufenden Diamantbohrprogramm werden derzeit metallurgische Testarbeiten von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd, Metallurgical Division, durchgeführt, deren Ergebnisse in Kürze erwartet werden.Linda Dandy, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das aussichtsreiche Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Es konzentriert sich vollständig auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches 9000 Hektar großes Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab 561.900 oz Au angedeutet und 2.773.100 oz Au vermutet in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 20 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Veröffentlichungen.West Mining Corp.Nicholas Houghton, President & CEOnick@westminingcorp.comDie Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.