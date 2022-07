WTI-OIL bleibt auf Abwärtskurs

Quelle Chart: Guidants

Am 22. Juni coverten wir das WTI-OIL bereits mit der Aussage eines klaren Verkaufssignals. Der direkte Folge-Ausverkauf blieb jedoch aus, denn vielmehr wurde der Widerstand bei 110,00 USD rasch zurückerobert. Für weiteren Auftrieb fehlt dann schließlich dennoch die Kraft und so scheiterte der Preis am darüberliegenden Widerstand von 114,28 USD.Die gestrige Schwäche unterstreicht daher den Willen, dass eine Unterschreitung des runden Levels von 100,00 USD wohl doch kaum zu vermeiden ist. Neben dem Bruch der 100,00 USD-Marke bleibt daher die Unterstützung von rund 95,00 USD das nächste Korrekturziel, bevor darunter das Niveau bei 86,77 USD interessant werden könnten.Die Saisonalität vom OIL weist dabei ebenfalls auf eine schwächere Tendenz im weiteren Juliverlauf hin.Im Zuge der jüngsten Abweisung zwischen dem Widerstandsbereich von rund 110,00 und 114,00 USD, wäre erst oberhalb letzterer Marke von 111,55 USD eine Attacke auf die Abwärtstrendlinie von 119,75 USD zu erwarten. Bullische Entspannung wiederum erst oberhalb von 120,00 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.