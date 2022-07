Geldinflation und Vermögenspreise

Eine grundlegende und sehr wichtige Tatsache, die kaum jemandem bewusst ist, besteht darin, dass ein allgemeiner Anstieg der Vermögenspreise nichts mit wirtschaftlichem Fortschritt zu tun hat. Er wird vielmehr vollständig durch eine Erhöhung des Geldangebots verursacht. Anders ausgedrückt: Der allgemeine Anstieg der Vermögenspreise wird ausschließlich durch die Geldentwertung verursacht.So gibt es zum Beispiel keinen anderen Grund als eine Erhöhung der Geldmenge für einen langfristigen Anstieg der breiten Aktienmarktindices. Die Preise einiger Aktien würden steigen, weil bestimmte Unternehmen einen Vorteil erlangen und im Vergleich zu anderen Unternehmen wertvoller werden, aber der Gesamtmarkt würde nicht steigen, wenn es keine Geldinflation gäbe. Wäre die Geldmenge stabil, würden die Dividenden 100% der langfristigen Renditen ausmachen, die die Besitzer von breiten Indexfonds erzielen.Ein weiteres Beispiel: Es gibt keinen anderen Grund als eine Erhöhung der Geldmenge, warum die Preise für Wohnimmobilien langfristig steigen sollten. Die Preise einiger Häuser würden aufgrund von Renovierungen oder Gebietsänderungen oder aufgrund der zunehmenden Beliebtheit bestimmter Standorte steigen, aber der durchschnittliche Hauspreis würde langfristig nicht steigen, wenn es keine monetäre Inflation gäbe.Mit anderen Worten: Der Anstieg des mittleren Hauspreises ist ausschließlich auf die monetäre Inflation zurückzuführen. Das heißt, wenn der Marktwert Ihres Hauses in einem bestimmten Zeitraum um 25% gestiegen ist und der Medianhauspreis im gleichen Zeitraum um 20% gestiegen ist, dann sind 80% des Anstiegs des Marktwerts Ihres Hauses auf die Geldentwertung zurückzuführen.Eine Quelle der Verwirrung ist, dass die Preise für Vermögenswerte in den letzten 50 Jahren tendenziell viel schneller gestiegen sind als die Preise für Waren und Dienstleistungen, was den Eindruck erweckt, dass die Preissteigerungen größtenteils real sind (d. h. nicht durch die Geldentwertung bedingt). Dies ist auf die Art der Geldinflation und auf politische Maßnahmen zurückzuführen, die darauf abzielen, die Preise von Vermögenswerten zu erhöhen.Ein wichtiges Merkmal der monetären Inflation ist, dass das neue Geld nicht gleichmäßig in der gesamten Wirtschaft verteilt wird und sich daher nicht gleichmäßig auf die Preise auswirkt. Wie in einem TSI-Kommentar von 2019 erläutert, ist dies einer der drei Gründe, warum die Geldmengentheorie (QTM), die besagt, dass die Veränderung des "allgemeinen Preisniveaus" proportional zur Veränderung der Geldmenge ist, nicht funktioniert.Statt eines gleichmäßigen Preisanstiegs als Reaktion auf die Geldinflation werden verschiedene Preise zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Weise beeinflusst, je nachdem, wer die ersten Empfänger des neuen Geldes sind. Wenn das neue Geld von der Zentralbank im Rahmen eines QE-Programms geschaffen wird, was seit 2008 häufig der Fall ist, sind die ersten Empfänger des neuen Geldes Anleihespekulanten. Dies macht die Eigentümer von Finanzanlagen zu den ersten und wichtigsten Nutznießern der Geldschöpfung.Wird das neue Geld von Geschäftsbanken geliehen, sind die Hauptnutznießer die Eigentümer der Vermögenswerte, die mit dem geliehenen Geld gekauft werden. In den letzten Jahrzehnten wurde ein beträchtlicher Teil der Kredite von Geschäftsbanken für den Erwerb von Immobilien aufgenommen (die meisten Käufer von Häusern können einen hohen Prozentsatz des Kaufpreises leihen), so dass die Eigentümer von Häusern zu den Hauptbegünstigten gehören.Nebenbei bemerkt ist die Geldinflation für die Vergrößerung des "Vermögensgefälles" in den letzten 40 Jahren verantwortlich, da sie den Vermögensreichen auf Kosten der Vermögensarmen zugute kommt. Das wachsende Wohlstandsgefälle wird nun als Rechtfertigung für stärkere staatliche Eingriffe und/oder Besteuerung angeführt, fast immer von Leuten, die die eigentliche Ursache nicht verstehen. Nebenbei bemerkt besteht die große inflationsbedingte Veränderung in den Jahren 2020-2021 darin, dass ein starker Anstieg der Geldmenge von staatlichen Maßnahmen begleitet wurde, die gleichzeitig die Lieferketten zerstörten und die Verbraucherausgaben in die Höhe trieben.Die zentrale Rolle der Geldinflation bei der Ankurbelung/Verzerrung von Vermögenspreisen ist der Grund, warum wir ihr so viel Aufmerksamkeit schenken und den bekannteren "Fundamentaldaten" so wenig Beachtung schenken. In einigen Fällen sind die populäreren Fundamentaldaten - die marktweiten Unternehmensgewinne sind ein gutes Beispiel - selbst nur eine Funktion der monetären Inflationsrate.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 7. Juli 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.