Gold- und Silberverkäufe der Perth Mint im Juni gesunken

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute die Absatzzahlen für Gold- und Silberbullion im Juni 2022 veröffentlicht. Den Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum Mai sowohl bei den Goldverkäufen als auch bei den Silberverkäufen ein Rückgang.Im April hatte die Perth Mint 98.515 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft; hier ergab sich im Juni ein 34%-Rückgang auf 65.281 Unzen Gold. Im Vergleich zum Juni 2021 wurde ein Minus von 10% verzeichnet.Die Silberverkäufe verzeichneten im Monatsvergleich ein Minus von 31%: Im Mai hatten sich diese auf 2.217.582 Unzen belaufen und erreichten im Juni 1.523.765 Unzen. Im Vergleich zum Juni 2021 wurde ein Rückgang von 16% verzeichnet.Neil Vance, General Manager Minted Products, erklärte, dass nach mehreren Monaten mit sehr hohen Verkaufszahlen im Juni ein deutlicher Rückgang der von der Perth Mint verkauften physischen Produkte zu verzeichnen war. "Wir sind Australiens größter Exporteur nach Deutschland, wo die Nachfrage nach australischen Goldbarrenmünzen deutlich zurückgegangen ist. Der Markt dort hat eindeutig eine Verschnaufpause eingelegt, was sich unweigerlich in unseren jüngsten Verkaufszahlen widerspiegelt," so Vance.© Redaktion GoldSeiten.de