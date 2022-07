Sanktionen gegen Russland werden nach hinten losgehen und das globale Währungssystem zerstören  Michael Wilkerson

Michelle Makori sprach für Kitco News jüngst mit Michael Wilkerson über die Bedeutung und Konsequenzen der westlichen Sanktionen gegen Russland. Diese seien ein Mittel der Kriegsführung und würden sich letztlich gegen die USA und ihre Verbündeten richten, glaubt der Gründer von stormwall.com. Kurzfristig werden die Sanktionen seiner Meinung nach zu Lebensmittelknappheit und möglichen Lebensmittelrationierungen führen und langfristig die Dominanz des US-Dollars schädigen."Russland hat sich in den letzten zehn Jahren bemüht, seine Wirtschaft sanktionssicher zu machen.[...] Sanktionen funktionieren selten, weil die Auswirkungen in der Regel von dem Land getragen werden, das die Sanktionen verhängt", so Wilkerson. Weiter erklärt er: "Man kann eine lange Geschichte von Sanktionen betrachten, die im 20. Jahrhundert verhängt wurden, oder sogar davor, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, sie funktionieren selten als wirtschaftliche Angelegenheit. Sie gehen oft nach hinten los."Die Sanktionen haben wirtschaftliche Folgen, die über die Energiemärkte hinausgehen, ist sich der Experte sicher: "Wir werden es wahrscheinlich sehen, wenn es im Sommer zu Lebensmittelknappheit und Rationierung kommt, was ein schreckliches und unnötiges Ereignis sein wird."Da Sanktionen eine Kriegshandlung seien, hätten sie zudem das Potenzial, die Spannungen zu einem heißen Krieg eskalieren zu lassen: "Meine Besorgnis ist, dass wir anscheinend unsere Bemühungen verdoppeln, das Putin-Regime vollständig auszuschalten und Russland als Nation insgesamt zu untergraben. Jede Ratte, die in die Enge getrieben wird, kämpft bis zum Tod, und wenn wir Putin und die Regierung in die Enge treiben, ohne diplomatische Ausweichmöglichkeiten, ohne die Chance, eine Lösung auszuhandeln, dann machen wir meiner Meinung nach einen Fehler. Wir haben eine unheimliche Parallele zu 1914 gezogen und sind schlafwandlerisch in die Katastrophe hineingeschlittert."© Redaktion GoldSeiten.de