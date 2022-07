Gold mit großer Enttäuschung

Quelle Chart: Guidants

Der Goldpreis rutschte dieser Tage unter wichtige Unterstützungen, sodass es kaum mehr vermeidbar erscheint, dass das entscheidende Tief noch nicht gefunden ist. Es deutet sich daher eine weitere Verluststrecke an. Dies, obwohl eine bullische Saisonalität begonnen hat. Denn wie der beigefügte Wochenchart verdeutlicht, bietet sich erst bei 1.725 USD bzw. vielmehr erst knapp unter der 1.700 USD-Marke ein tragfähiger Boden. Wie wichtig die Marke von 1.700 USD ist, werden wir in der kommenden Woche an dieser Stelle analysieren.Für einen positiven Überraschungseffekt müsste das edle Metall den Scherbenhaufen der letzten beiden Handelstage relativeren. Dazu wäre ein Anstieg über 1.789,00 USD notwendig. Unterhalb dessen bleiben die Bären im Vorteil.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.