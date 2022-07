Francisco Blanch, Leiter des Bereichs Rohstoffe bei der Bank of America, sprach in der Sendung "Bloomberg Markets" jüngst über seine aktuelle Einschätzung zu Rohstoffinvestments.Laut Blanch werden die steigenden Energiepreise Europa auch weiterhin vor Herausforderungen stellen."Rohstoffe bleiben eine der besten Inflationsabsicherungen für 60:40-Portfolios", erklärt der Experte. Diejenigen Investoren, die in den vergangenen sechs Monaten keine Rohstoffe im Portfolio hatten, hätten deutlich stärker unter den Entwicklungen am Finanzmarkt gelitten als Rohstoffanleger.Er rechne damit, dass die kommenden sechs Monate den vergangenen ähnlich sein und Rohstoffe weiterhin ein hervorragendes Asset darstellen werden, obwohl die Rezession auch die Rohstoffbranche betreffen werde.© Redaktion GoldSeiten.de