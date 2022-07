Rebound bei den Metallen: China Stimulus

Bloomberg berichtete, dass das chinesische Finanzministerium einen Plan in Erwägung zieht, der es den lokalen Regierungen erlaubt, spezielle Anleihen im Wert von 1,5 Billionen Yuan zu verkaufen (ca. 224 Milliarden USD), um die Infrastrukturausgaben zu beschleunigen. Diese Meldung sorgte für Interesse bei den Metallen. Kupfer konnte 4,16% zulegen, Zink 4,45% und Zinn 5,30%:Bei den Edelmetallen sieht Palladium weiter am spannendsten aus. Die "umgekehrte" Situation am Terminmarkt und der Abschluss des fallenden Keils passen gut zusammen:Kupfer versucht sich aus dem Abwärtstrend zu befreien. Noch tut es sich schwer, doch ich bin wirklich gespannt auf die neuen CoT-Daten per Dienstag:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.