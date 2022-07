Lehman 2.0, dunkle Materie & ein gefallenes Monument

Die Wortwechsel im Ukraine-Krieg werden schärfer und der russische Präsident spricht davon, daß die bisherigen Ereignisse in der Ukraine noch gar nichts waren.In Deutschland bestimmt die Gaskrise weiter das Tagesgespräch. Der Konzern Uniper steht kurz vor der Insolvenz, da er das aus North Stream 1 fehlende Gas teuer am Weltmarkt kaufen muß und bisher nicht so weiterberechnen kann. Das Unternehmen mit ca. 150 Mrd. € (laut Comdirect) Verbindlichkeiten muß gestützt werden. Oder man sorgt für besseren Gasfluß aus Rußland.Die Problem-Turbine liegt weiter in Kanada und während Minister Habeck eine Rücklieferung an Deutschland anstrebt, verlangt die Ukraine von Kanada, die Turbine nicht zurückzugeben. Wer wird sich durchsetzen?In der Schweiz läuft der Teilchenbeschleuniger und erklärtes Ziel ist diesmal die Erforschung dunkler Materie.In Georgia werden die "Georgia Guidestones", worauf umstrittene Thesen in mehreren Sprachen verewigt wurden, schwer beschädigt und später ganz eingeebnet. Sicher ein Zeichen. In welche Richtung, wird sich noch zeigen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)