US-Notenbank hat das Inflationsmonster geschaffen

Daniela Cambone sprach für Stansbeery Research kürzlich mit G. Edward Griffin, dem Autor von "The Creature from Jekyll Island, über die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank.Griffin glaubt, dass die Federal Reserve nur den Anschein erwecken will, die Inflation bekämpfen zu wollen. Er geht davon aus, dass die Bemühungen der Notenbank, die Inflation mit Zinserhöhungen zu bekämpfen, unaufrichtig sind und nicht ausreichen werden, um das Chaos zu beseitigen, das sie durch das Drucken von zu viel Geld angerichtet hat: "Die Federal Reserve ist die Ursache der Inflation. [...] Wenn man eine Zentralbank hat, die so viel Geld druckt, wie sie will, ist das ein Betrug."Laut Griffin schränkt die heutige zügellose Inflation jeden ein, der nicht wohlhabend ist: "Die Mittelschicht wird aus der Existenz gedrängt. Die Reichen werden immer reicher, die Mittelschicht wird immer kleiner und die Armen werden immer ärmer. Wir fallen fast in einen mittelalterlichen Zustand zurück."Obwohl der US-Dollar während der gesamten Pandemie als globale Währung auf dem Prüfstand stand, werden die Banken Edelmetalle nie vollständig als Hauptwährung annehmen, glaubt Griffin: "Sie können nie genug davon haben, um ein Geldsystem darauf aufzubauen, das für sie profitabel ist."© Redaktion GoldSeiten.de