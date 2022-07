Palladium vor der Entscheidung

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium konnten wir zuletzt am 17. Juni nahezu punktuell vor der gestarteten Aufwärtsbewegung hier einfangen. Insbesondere in der Vorwoche erfolgten hier starke Impulse, welche aktuell bis über die damals anvisierte Zielzone von 2.080 USD hinausführten. Aktuell liegt bei 2.168 USD direkt der nächste Widerstand voraus und, in Verbindung der kurzfristigen Abwärtstrendlinie, ist dies ein entscheidendes Level. Schiebt sich das Metall nämlich darüber hinaus, warten höhere Preise im Bereich von 2.435 USD.Demgegenüber sollte eine Konsolidierung nicht gar so kräftig ausfallen, da unterhalb von der erst unlängst eroberten Marke bei 2.080 USD wieder ein größerer Abwärtsmove lauern könnte. Speziell bei Notierungen unter dem EMA200 (aktuell bei 2.009 USD) dürfte neuerliches Ungemach bis 1.830 USD drohen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.