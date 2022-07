Diesjährige Münze "Super Pit Australia"

Quelle: Perth Mint

Die australische Pert Mint stellte auf ihrer Webseite heute die diesjährige "Super Pit"-Münze vor. Das für 1-Unzen-Münze genutzte Gold stammt zu 100% aus der legendären Grube Super Pit.Die Bergbaustätte befindet sich in der Nähe der weltberühmten Bergbaustadt Kalgoorlie in Westaustralien und liegt in einem Gebiet, das einst als die reichste Quadratmeile an Goldreserven der Welt bezeichnet wurde. Das als Golden Mile bezeichnete Gebiet löste in den 1890er Jahren den größten Goldrausch Australiens aus. Die meisten der ursprünglichen Schächte und Stollen wurden im 20. Jahrhundert verschluckt, als ein riesiger Tagebau entstand, der heute 3,5 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit und über 600 Meter tief ist.In der Beschreibung der Münze heißt es: "Auf der Münze ist ein Komatsu-Bagger im Super Pit-Tagebau abgebildet, einem Loch, das so groß ist, dass es vom Weltraum aus sichtbar ist. Die künstlerische Darstellung umfasst einen Förderturm, wie er auch in der nahe gelegenen Untergrundmine Mt Charlotte verwendet wird."Neben dem Prägezeichen "P" der Perth Mint enthält das Design ein Echtheitsmerkmal in Form eines mit einem Mikrolaser eingravierten Buchstabens. 5.000 Goldmünzen mit der Jahreszahl 2022 sind verfügbar. Die Auflage der Silbermünzen liegt bei 100.000 Stück. Erhältlich sind die Anlagemünzen jedoch nur in Australien.© Redaktion GoldSeiten.de