Goldpreis könnte bis Jahresende weitere 4% fallen  Capital Economics

Capital Economics warnte Anleger jüngst vor weiterem Abwärtspotenzial für den zuletzt schwächelnden Goldpreis. Dies berichtet Kitco News . In einem am Montag veröffentlichten Bericht erklärte Kieran Tompkins, Rohstoffökonom bei Capital Economics, dass er den Goldpreis zum Jahresende um 4% unter dem aktuellen Preisniveau sehe. Damit liegt die Jahresendprognose bei 1.650 $ je Unze.Steigende Realrenditen würden auf niedrigere Goldpreise in der zweiten Jahreshälfte hindeuten, so Tompkins. Der Goldpreis ist seit seinem Höchststand im März um 15% gefallen.Capital Economics geht davon aus, dass neben den steigenden Realrenditen auch der starke US-Dollar als Gegenwind für Gold fungieren wird. Das britische Marktforschungsunternehmen rechnet, dass der Dollar Parität mit dem Euro erreichen und ihn schließlich übersteigen wird.© Redaktion GoldSeiten.de