Die Federal Reserve muss den US-Dollar zerstören, um ein bargeldloses System einzuführen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Reserach kürzlich mit G. Edward Griffin über die Geldpolitik der Federal Reserve. Im zweiten Teil des Interviews erklärt der Autor von "The Creature from Jekyll Island", dass die US-Notenbank absichtlich den Wert des US-Dollars senkt, um den Übergang zu einem bargeldlosen Geldsystem zu erleichtern. Ziel sei es, den Regierungen die volle Kontrolle über die Kaufkraft zu geben und alle künftigen Transaktionen über die Banken laufen zu lassen."[Die Fed] versucht aktiv, den US-Dollar zu zerstören.[...] Was auch immer Sie an Ersparnissen haben oder an Vermögen aufgebaut haben, Sie wollen es aus dem Dollar herausnehmen und in etwas anderes umwandeln," so Griffin. Er ist der Meinung, dass Länder auf der ganzen Welt den US-Dollar inzwischen ablehnen, weil sie nicht damit einverstanden seien, wie die Mittel während der Pandemie eingesetzt wurden: "Sie haben kein Vertrauen mehr in den Dollar, weil sie sehen, wie töricht die Politiker und die Banker der Federal Reserve Roulette gespielt haben."Die Ursache für die Inflationsproblematik sieht Griffin darin, dass das gesamte Geldsystem von Regierungen und Banken kontrolliert werde. "Der Grund, warum wir Inflation haben, ist, dass die Geldmenge nicht an etwas gekoppelt ist, das mit menschlicher Anstrengung hergestellt werden muss."© Redaktion GoldSeiten.de