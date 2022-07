Schätzungen besagen: US-Gesamtinflation im Juni wird Inflationsrate im Mai noch übersteigen

Wie Gary Wagner auf Kitco.com berichtet, sind sich Ökonomen, Analysten und Marktteilnehmer in ihren bisher veröffentlichten Vorhersagen einig, dass die Inflation im Juni weiter angestiegen ist. Der Bericht des US-Arbeitsministeriums zum Verbraucherpreisindex (CPI) wird am morgigen Mittwoch erwartet.Der Konsens besagt, dass die Gesamtinflation, welche Veränderungen bei den Lebensmittel- und Energiekosten einschließt, im Vergleich zum Vormonat um 1,4% angestiegen ist und im Jahresvergleich bei +8,7% liegen wird. Im Mai hatte sie bei 8,6% gelegen."Der starke Preisanstieg in diesem Jahr hat sich im Juni 2022 weiter beschleunigt und dürfte auf 8,7% geklettert sein. Das geht aus einer Vorabschätzung der Statistik Austria hervor. Damit ist die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit September 1975 gestiegen. Mittlerweile hat die Inflation in fast allen Bereichen an Fahrt aufgenommen. Neben den zuletzt gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreisen sehen wir auch deutliche Preissteigerungen in der Gastronomie und bei Lebensmitteln", wird beispielsweise Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas zitiert.Ähnliche Prognosen sind bei U.S. News today und bei CNBC zu lesen. Dort heißt es: "Es wird erwartet, dass der Verbraucherpreisindex für Juni am Mittwoch zeigt, dass die Gesamtinflation, einschließlich Lebensmittel und Energie, über den Wert von 8,6% vom Mai steigt."© Redaktion GoldSeiten.de