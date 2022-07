Deutsche Energie-Katastrophe, Ukraine-Eskalation & Atomschlag-Regeln

Das Positive zuerst. Youtube unterliegt vor Gericht und kann nicht mehr einfach ohne Begründung Inhalte löschen, die angeblich medizinsche Fehlinformationen sind.Die Energiekatastrophe in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Durch Gasmangel will man wieder Kohlekraftwerke aktivieren, doch es gibt keine Frachtkapazitäten auf den Flüssen, mögliche Problem durch kommenden Niedrigwasser nicht eingerechnet. Strom- und Heizkosten sollen laut Bundesverband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen zwischen 1800 bis 5000 Euro pro Jahr steigen, was extremen sozialen Sprengstoff bedeutet. Kein Wunder, daß sich immer mehr Steuerzahler vom Staat abwenden.Die Ukraine erhält mehr westliche Waffen und ersetzt damit ihre Altbestände, doch landet einiges davon zum Spottpreis auf dem Schwarzmarkt. Ungeachtet dessen will man mit Hilfe des Westens ein Millionenheer mobilisieren und alle verlorenen Landesteile, die wirtschaftlich für die Ukraine sehr wichtig sind, zurückerobern. Von Verhandlungen hört man nichts.Litauen verschärft die Sanktionen für russische Lieferungen durch den Korridor nach Kaliningrad, worauf Rußland scharfe Gegenmaßnahmen angekündigt hat.In New York werden die Bürger informiert, was im Falles eines Atomangriffs zu tun ist.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)