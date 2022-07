Nicola Mining leistet vorzeitige Teilrückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibung

VANCOUVER, 12. Juli 2022 - Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vorauszahlung von 20 % (die Vorauszahlung) des ausstehenden Kapitalbetrags sowie der Zinsen der am 21. November 2022 fälligen Schuldverschreibung geleistet hat. Das Unternehmen zahlte einen Teil des Kapitalbetrags in Höhe von 1.329.176 Dollar und 81.936 Dollar an aufgelaufenen Zinsen des ausstehenden Kapitalbetrags von 6.942.882 Dollar vorzeitig zurück. Der verbleibende Kapitalbetrag der Schuldverschreibung beträgt nun 5.613.706 Dollar. Ungefähr 89 % der ausstehenden Schuldverschreibung werden von Concept Capital Management (CCM), einem Insider und dem größten Aktionär des Unternehmens, gehalten. Nicola konzentriert sich weiterhin auf die Generierung von betrieblichem Cashflow, die Exploration des Projekts New Craigmont und die Rückzahlung der Schuldverschreibung.Zusätzlich zur Vorauszahlung gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit Ocean Partners UK Limited Ocean Partners ist in einer Reihe von Ländern tätig, darunter Kanada, Chile, China, Zypern, Mexiko, die Mongolei, die Niederlande, Peru, Taiwan, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Außerdem hat die Firma Vertretungen in Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, Japan, Südafrika und Südkorea. Das Unternehmen unterhält ein starkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Schmelze von Basismetallen. (Ocean Partners) eine geänderte Vereinbarung (die geänderte Vereinbarung) für Gold- und Silberkonzentrat unterzeichnet hat. Die ursprüngliche Vereinbarung wurde in einer Pressemitteilung am 30. April 2021 angekündigt. Die Verkaufsbedingungen der ursprünglichen und der geänderten Vereinbarung sind dieselben, außer dass letztere eine Erhöhung der revolvierenden Vorauszahlung von 500.000 US-Dollar auf 1.500.000 US-Dollar beinhaltet. Nicola hat 750.000 US-Dollar der revolvierenden Vorauszahlung erhalten.Die vorläufigen Ergebnisse der vor Kurzem abgeschlossenen 998 Profilkilometer umfassenden elektromagnetischen Z-Tipper Axis-(ZTEM) -Messung des Unternehmens, die das gesamte Projekt New Craigmont umfasste, sind ermutigend. Anhand von vorläufigen Daten und Karten wurden interessante Ziele und Schlüsselstrukturen identifiziert. Das Unternehmen wartet nun auf den Erhalt des Abschlussberichts. Das Unternehmen freut sich darauf, eine Pressemitteilung herauszugeben, sobald der Abschlussbericht vorliegt.Peter Espig, CEO von Nicola, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit den vorläufigen ZTEM-Messergebnissen und warten nun gespannt auf den Abschlussbericht. Wir freuen uns auch darüber, dass die Tätigkeiten am Standort Craigmont nach den Verzögerungen, die auf Hochwasser und Genehmigungen zurückzuführen waren, wieder zugenommen haben. Dazu gehören die Wiederaufnahme der Flug- und Bodenaschelieferungen von Nicola Clean Power Früher als Merritt Green Energy bezeichnet: https://www.power-technology.com/marketdata/merritt-green-energy-project-canada/, die Zunahme der täglichen Lieferungen von Hydrovac-Materialien für das Erweiterungsprojekt Trans Mountain und die Lieferung von Sand und Kies von unserem Standort, um Gestein und Kies für Infrastrukturprojekte in BC bereitzustellen. Die Unterzeichnung der geänderten Vereinbarung unterstreicht unser langfristiges Ziel, mit Ocean Partners zusammenzuarbeiten, sowie deren Vertrauen in eine enge Zusammenarbeit mit Nicola.Brian May, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung. Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.913 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 30 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 513 Hektar (ha) und einem Konzessionsgebiet von 335 ha besteht.Für das Board of DirectorsPeter EspigPeter Espig, CEO & DirectorKontaktperson: Peter EspigTel: (778) 385-1213E-Mail: info@nicolamining.comWeb: www.nicolamining.com Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!