Gold: Warum ein Preisanstieg über 2.000 $ zum Jahresende immer noch möglich ist

Der Goldpreis fiel zuletzt unter die Marke von 1.725 US-Dollar. Trotzdem könnte das gelbe Metall zum Jahresende wieder über 2.000 US-Dollar liegen, davon geht laut Kitco News zumindest der US-Finanzdienstleister Wells Fargo aus."Der US-Dollar hat seit Jahresbeginn 12% zugelegt. Fast die Hälfte dieses Anstiegs wurde im letzten Monat verzeichnet. Solche großen Schwankungen sind recht selten, aber wenn sie auftreten, leiden die Rohstoffpreise in der Regel darunter. Der Grund dafür ist, dass die meisten Rohstoffe in US-Dollar gepreist werden", erklärte John LaForge, Leiter der Real Asset Strategy bei Wells Fargo, Anfang der Woche.Dieser Kaufkraftverlust könne sich negativ auf die Rohstoffnachfrage und die Rohstoffpreise auswirken. In Anbetracht der Stärke des US-Dollars im vergangenen Monat sei es nicht überraschend, dass die meisten Rohstoffpreise gefallen sind, insbesondere Gold, so LaForge. Allerdings erwarte man zunächst keinen weiteren signifikanten Anstieg des Dollars, der sich nun nahe seines Höchststands befinde.Der Goldpreis müsse trotzdem seine eigene Dynamik entwickeln, um wieder zu steigen. Die Goldpreisprognose liege nach wie vor bei 2.050 $ pro Unze. Angesichts des Rezessionsnarrativs sei diese auch noch erreichbar. Trotzdem werde man das Kursziel überdenken, sollte es nicht zeitnah zu einer entsprechenden Bewegung kommen: "Gold braucht einen Anstieg von etwa 17%, um unser Ziel von 2.050 $ pro Unze zum Jahresende 2022 zu erreichen. Vorerst bleibt unser Ziel für das Jahresende 2022 unverändert, denn 17% sind machbar. Angesichts der bevorstehenden Rezession und der Tatsache, dass Gold im Vergleich zu den meisten anderen Rohstoffen recht günstig ist, könnten die Anleger anfangen zu kaufen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Zeit knapp wird, und überprüfen daher unsere Ziele", erklärte LaForge.© Redaktion GoldSeiten.de