iMetal Resources erhält Bohrgehnemigung für Gowganda West

VANCOUVER, 13. Juli 2022 - iMetal Resources Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) (iMetal oder das Unternehmen) freut sich, den Erhalt einer dreijährigen Bohr- und Explorationsgenehmigung bekannt zu geben, um die nächste Explorationsphase auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Gowganda West durchzuführen. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Gebiet Shining Tree innerhalb des Grünstein-Gold-Gürtels Abitibi im Norden Ontarios. Die Genehmigung umfasst:- Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) über 15 Profilkilometer,- Schürfgrabungen zur genaueren Eingrenzung der Goldziele an bis zu 25 Standorten über insgesamt 2.500 lineare Meter,- mehr als 20 Bohrplatten mit mehreren Bohrkrägen auf jeder Platte.Die dreijährige Verlängerung der Genehmigung für Gowganda ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen im Rahmen der Vorbereitungen auf das vollständig finanzierte Anschlussbohrprogramm 2022 mit 2.500 Meter Gesamtlänge, erklärt Saf Dhillon, President und CEO von iMetal. Ich habe vor Kurzem zusammen mit Tim Henneberry, unserem qualifizierten Sachverständigen und einem Director, und Brian Madill, unserem Berater für Bergbaulandmanagement, unsere vorrangigen Goldziele auf Gowganda West besucht. Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Explorationsprogramm 2022 zu beginnen.iMetal hat seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2016 eine Reihe von Explorationsprogrammen auf Gowganda West durchgeführt, die unter anderem Prospektionen, Stich- und Schlitzprobenahmen und erste Diamantbohrungen sowie VTEM- und Magnetik-Flugmessungen und IP-Bodenuntersuchungen beinhalteten. Im Zuge dieser Programme wurde eine 6 Kilometer lange, von Norden nach Süden verlaufende Zone mit anomaler Goldmineralisierung und Alteration definiert, die durch Zone 1 im Norden und Zone 3 im Süden hervorgehoben wird.Es besteht hervorragender Zugang zu Zone 1, die sich 500 Meter südlich der Goldlagerstätte Juby befindet. Zone 1 zeichnet sich durch zwei ausgeprägte Ausbissbereiche aus und umfasst eine ausgeprägte Alterationszone mit einer Mächtigkeit von bis zu 10 Metern und gescherten Quarzgängen. Zu den wichtigsten Ergebnisse der Stichprobenahmen gehören 27,2 g/t Au und 16,4 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 10. Juni 2021). Im Anschluss daran wurden 2019 fünf Diamantbohrlöcher auf einer Streichlänge von 150 Metern niedergebracht. Die wichtigsten Bohrergebnisse beinhalten 2,95 g/t Au auf 2,5 Metern, 1,43 g/t Au auf 4,6 Metern und längere Abschnitte von 29,4 Metern mit 0,37 g/t Au bzw. von 30,25 Metern mit 0,32 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 20. April 2020).Zone 3, die sich 6 km südlich von Zone 1 befindet, umfasst zwei eigenständige Goldzielgebiete (Zone 3A und Zone 3B), die 225 Meter voneinander entfernt liegen. Die Stichproben in diesem Zielgebiet lieferten unter anderem Werte von 67,9 g/t Au, 29,6 g/t Au und 11,3 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 10. Juni 2021). Beide Zonen weisen eine Goldmineralisierung in nahezu nördlich streichenden, subvertikalen Quarz-Karbonat-Erzgängen mit eingesprengten Sulfiden (Pyrit und Chalkopyrit) auf. Bei beiden Zielen wurden noch keine Bohrungen absolviert, sie stellen ein vorrangiges Ziel für das Bohrprogramm 2022 dar.Die Verbindung der Zonen 1 und 3, die sich jeweils am Ende eines 6 km langen Goldtrends befinden, der durch systematische Kartierungen und Probenahmen in den Jahren 2019 und 2021 identifiziert wurde, ist ein vorrangiges Anliegen für das Jahr 2022. Das Explorationsprogramm 2022 wird auch eine genauere Kartierung und die Ermittlung von Bohrzielen entlang dieses Trends beinhalten. Neue Ziele werden bewertet und für das Bohrprogramm 2022 in Betracht gezogen.Gowganda West, Juli 2022https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66671/IMR_2022Jul13_DEPRcom.001.jpegDas technische Team des Unternehmens ist nun dabei, die endgültigen Bohrziele für das bevorstehende Bohrprogramm festzulegen.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von R. Tim Henneberry, P.Geo. (British Columbia), einem Director von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete - Gowganda West - ist ein Goldprojekt in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer nordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway. 