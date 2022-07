Palladium - Die Verkäufer melden sich zurück

Erst in der letzten Handelswoche konnte man als Bulle mit der Ankunft am Clusterwiderstand bei rund 2.165 USD wieder Hoffnung schöpfen. Wie sich jedoch zeigte, nutzten statt der Käufer die Verkäufer diesen Kursbereich um zuzuschlagen. Daraufhin folgte ein herber Rücksetzer in dieser Handelswoche.Zum Wochenschluss wird nahe dem Support bei 1.883 USD notiert. Hier ergeben sich erste Mini-Rebound-Chancen. Aufgrund der hohen Abwärtsdynamik ist jedoch vorstellbar, dass sich die Verluste auf den nächsten Unterstützungsbereich bei 1.763 - 1.821 USD weiterziehen. An diesem Support dürften die Käufer eher zur Gegenbewegung ansetzen. Gelingt jedoch die Überraschung und es können bereits jetzt Käufe verzeichnet werden, so liegt ein erstes Aufwärtsziel bei 2.019 USD.© Johannes BüttnerQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG