Die AISC im Goldbergbau erreichten in Q1 22 den höchsten Stand aller Zeiten

Im ersten Quartal dieses Jahres sind die nachhaltigen Gesamtkosten (All-In Sustaining Costs; AISC) der Goldbergbauunternehmen um 9% gegenüber dem Vorquartal angestiegen; dies berichtet der World Gold Council . Die AISC erreichten mit 1.232 USD/Unze den höchsten Stand seit 2012.Zurückzuführen war diese Entwicklung in erster Linie auf die Inflation der lokalen Einsatzkosten der Unternehmen wie Dieselpreise, Stromkosten, Löhne und Preise für Verbrauchsmaterialien.Weiterhin verschärft wurde die Situation durch einen Rückgang des durchschnittlichen Erzgehalts gegenüber dem Vorquartal um 4%. Der Gehalt fiel auf 1,35 g/t. Zudem hatten mehrere lokale Währungen gegenüber dem US-Dollar während des Berichtszeitraums aufgewertet, was die in lokaler Währung ausgewiesenen Kosten in US-Dollar erhöht.Die steigenden Kosten führten zu einem Rückgang der durchschnittlichen AISC-Gewinnspannen der Branche um 3% gegenüber dem Vorquartal auf 646 USD/Unze. Der Rückgang wurde jedoch durch einen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises in US-Dollar um 5% im Quartalsvergleich gemildert.Die Gewinnspannen in der Goldbergbaubranche sind laut dem WGC seit ihrem Höchststand von 938 USD/oz im dritten Quartal 2020 um 31% gesunken. Aufgrund der anhaltenden Stärke des Goldpreises sind sie jedoch im historischen Vergleich immer noch relativ hoch. Zwischen 2012 und 2019 hatten die Gewinnspannen im Durchschnitt bei 338 $/oz gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de