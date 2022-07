Die Inflation "beschleunigt" sich und wird bis 2026 anhalten  Arthur Laffer

Michelle Makori sprach für Kitco News während des FreedomFest 2022 in Las Vegas mit Arthur Laffer über die ausufernde Inflation, die in den USA sogar die jüngsten Prognosen überschreitet, und die Finanzpolitik.Der ehemalige Reagan-Berater und Gründer und Chairman von Laffer Associates erklärt in dem Interview, dass die Politik der US-Notenbank allein die Inflation nicht in den Griff bekommen wird und dass die Finanzpolitik eine wichtige Rolle spielt.Laut Laffer ist die rekordhohe Inflation auf das enorme Gelddrucken und die beispiellosen Stimuli während der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Geldpolitik habe keine Chance, diesen Schaden zu beheben.Der richtige Weg sei es, das Geldangebot stark zu straffen (starke Zinsanhebung über das Inflationsniveau) und für ein reiches Warenangebot zu sorgen (Steuersenkungen). Die heutigen Verantwortlichen hätten jedoch keinen Schimmer und wüssten nicht, was zu tun ist.Laut Laffer stehen sehr schwierige Jahre bevor. Ab 2026 könnte sich dann eine Veränderung abzeichnen, wenn 2024 ein neuer US-Präsident ins Amt komme.© Redaktion GoldSeiten.de