Goldmanipulation?!, Euro-Absturz, Holz für die Ukraine & Pedo Peter

Gold hängt weiter in den Seilen, während die Kosten der Produzenten steigen und damit die Margen schwinden. Das Volumen der Edelmetallderivate explodiert im 1. Quartal 2022 gegenüber dem 4. Quartal 2021 und den Vorjahren, was auf extrem verstärkte Aktiviäten der Marktmanipulation hindeuten kann.In Frankreich erleidet Macron eine Niederlage mit seinem Covid-Gesetz, in Italien tritt der für ein sehr hartes C19-Regime kritisierte Draghi zurück. Nicht gut für die fragile Eurowährung.Eine politische Krise deutet sich in Deutschland ebenfalls an, die wirtschaftliche Krise ist schon da. Extrem steigende Gaspreise werden Privatverbrauchern und Firmen schwer zusetzen und wenn die Basis der Haupt-Euro-Stütze noch mehr erodiert, wird der Euro weiter verfallen. Die USA ist hier im Vorteil, da sie in Relation zur EU noch über günstigere Energie verfügt.Der Krieg in der Ukraine tobt weiter und das Engagement der Gegner steigt. Die Nato wollte bisher nicht direkt beteilt sein, doch laut New York Times sind u.a. geheime Kommandos und Agenten tätig.Ist US Präsident Joe Biden "Pedo Peter"? Es gibt Indizien. Auch sein Sohn Hunter, dessen Laptop großen Sprengstoff birgt, scheint Neigungen zu hegen, über die die Mainstream-Medien lieber schweigen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)