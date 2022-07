Golden Rim Resources: Update zum Verkauf des Goldprojekts Kouri

18. Juli 2022 - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR; Golden Rim oder Unternehmen) informiert im Folgenden über den Eingang der Zahlungen für den Verkauf seiner Vermögenswerte in Burkina Faso.Der Käufer, BAOR SARL, hat mitgeteilt, dass sich die erste Zahlung in Höhe von 600.000 US-Dollar, die bis zum 19. Juli 2022 an Golden Rim gezahlt werden sollte, sowie die zweite Zahlung in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar, die bis zum 27. Juli 2022 an Golden Rim fällig wäre, verzögern werden. Beide Zahlungen sollen nun innerhalb von 15 Kalendertagen getätigt werden. Die Aktienverkaufsvereinbarung sieht vor, dass für die ausständigen Beträge eine einfache Verzinsung in Höhe von 8 % gilt.Golden Rim Resources Ltd.ABN 39 006 710 774Craig Mackay, Managing Director+61 3 8677 0829In Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDiese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au der auf der Firmenwebsite!