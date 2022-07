Ukrainische Zentralbank hat über 12 Mrd. Dollar ihrer Goldreserven verkauft

Die ukrainische Zentralbank hat seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar dieses Jahres Goldreserven im Wert von 12,4 Mrd. US-Dollar verkauft. Dies berichtet Reuters unter Berufung auf die stellvertretende Chefin der Bank."Wir verkaufen (dieses Gold), damit unsere Importeure in der Lage sind, notwendige Güter für das Land zu kaufen", sagte die stellvertretende Gouverneurin Kateryna Rozhkova am gestrigen Sonntag im nationalen Fernsehen. Das Gold werde hingegen nicht verkauft, um die ukrainische Währung Griwna zu stützen.© Redaktion GoldSeiten.de