Gold steigt aufgrund eines Rückgangs des US-Dollars

Der Goldpreis ist heute Morgen in Asien aufgrund eines Rückgangs des US-Dollars angestiegen. Dies berichtet investing.com . Ein Grund für den Dollarrückgang sei, dass die Wetten der Anleger auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte durch die US-Notenbank in diesem Monat zurückgingen.Die Gold-Futures stiegen bis 09:35 PM ET (0135 GMT) um 0,52% auf 1.671,75 $. Der Dollar gab am Montagmorgen leicht nach, nachdem die Fed zuletzt signalisiert hatte, dass sie bei ihrer Sitzung am 26. und 27. Juli an einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte festhalten würde, um die Inflation zu senken, heißt es in der Meldung."Die Falkenhaltung der Zentralbank ist bereits eingepreist, und da Gold in der vergangenen Woche die Marke von 1.700 $ pro Unze gehalten hat, könnte es sein, dass die Short-Positionen etwas gedrückt werden, da die Falken enttäuscht sein könnten, dass die Fed die Zinsen nächste Woche nur um 75 Basispunkte anhebt", erklärte Stephen Innes, geschäftsführender Partner von SPI Asset Management, gegenüber Reuters.© Redaktion GoldSeiten.de