Welche Steuern und Abgaben werden für Benzin und Diesel fällig?

Die Preis an den Zapfsäulen sind in diesem Jahr rasant angestiegen. Neben dem Krieg in der Ukraine spielt auch der Anstieg der CO₂-Preise zunächst von 25 € auf 30 € pro Tonne eine Rolle bei dieser Entwicklung. Bis 2025 sollt der CO₂-Preis schrittweise auf 55 € je Tonne steigen. Dies berichtet u.a. die Commerzial Treuhand Durch den von der Politik beschlossenen Tankrabatt erhalten Autofahrer aktuell theoretisch eine Entlastung von etwa 30 Cent pro Liter bei Benzin und 14 Cent pro Liter bei Diesel. Diese Maßnahme ist allerdings vom 01.06. bis 31.08.2022 befristet.Ohne den befristeten Tankrabatt setzt sich die Steuer- und Abgabenbelastung auf Benzin und Diesel wie folgt zusammen:© Redaktion GoldSeiten.de