Fünf große Lügen über Edelmetallinvestitionen entlarvt

Physische Edelmetalle spielen eine einzigartige Rolle in einem Anlageportfolio. Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen können Gold- und Silberbullion vollständig außerhalb des Finanzsystems gehalten werden. Sie bergen kein Gegenparteirisiko und stellen Vermögen in greifbarer Form dar. Leider müssen sich Anleger oft durch eine Flut von Fake News, Mythen, Fehlinformationen und betrügerischen Angeboten rund um Edelmetalle kämpfen, bevor sie die einfache Wahrheit erfahren. Man kauft Edelmetalle nicht, um schnell reich zu werden.Man kauft sie, um sein Vermögen langfristig zu bewahren und sich gegen die Gefahren von Währungsabwertungen und Finanzkrisen zu schützen. Die effizienteste Art zu investieren ist es, sich für gewöhnliche Edelmetallprodukte mit niedrigen Prämien zu entscheiden, die nahe am Kassapreis verkauft werden. Das ist die Kurzformel für Edelmetallinvestitionen. Aber wenn Sie auf die Sprachrohre der Finanz- und Währungsinstitute hören, werden Sie wahrscheinlich in die Irre geführt.Weder Makler noch Banker oder Zentralbanker wollen, dass die Anleger Edelmetalle als eine wichtige Anlageform betrachten. Sie ziehen es vor, dass wir Gold als ein "barbarisches Relikt" aus der Vergangenheit betrachten, das nicht mehr als Geld dient. In einem berüchtigten Wortwechsel im Jahr 2011 zwischen dem damaligen US-Notenbankchef Ben Bernanke und dem goldbegeisterten Kongressabgeordneten Ron Paul erklärte Bernanke rundheraus, dass Gold "kein Geld" sei. Der derzeitige Fed-Vorsitzende Powell hat ähnliche Behauptungen aufgestellt.Dies ist die große Lüge der Papiergeldverfechter und ihrer ideologischen Verbündeten. Sie widerspricht nicht nur der Geschichte, sondern auch der Tatsache, dass die Zentralbanker selbst weiterhin Gold als Währungsreserven halten und anhäufen. In den letzten Jahren haben Zentralbanken auf der ganzen Welt, allen voran Russland und China, Hunderte von Tonnen Gold zu ihren Reserven hinzugefügt.Einige Fehlinformanten räumen ein, dass Gold Geld ist... behaupten aber, Silber sei es nicht. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten wären da ganz anderer Meinung. Ursprünglich definierten sie einen "Dollar" in Form von Silberkörnern (Coinage Act von 1792), womit einfach kodifiziert wurde, was in der Praxis fast allgemein üblich war. Konkret sollte ein Dollar aus 371,25 Grains (entspricht etwa einer dreiviertel Unze) Silber bestehen, was mit dem spanischen gemahlenen Dollar übereinstimmte.Die eigentliche Grundlage für die umlaufende Währung der USA war also Silber. Es stimmt, dass Silber seither aus den umlaufenden Münzen entfernt und durch billigere Metalle ersetzt wurde. Es stimmt auch, dass Silber von den Zentralbanken im Allgemeinen nicht als Währungsreserve gehalten wird. Silber ist jedoch nach wie vor das bevorzugte greifbare Geld der Massen. Im Falle eines Währungszusammenbruchs, der die Öffentlichkeit dazu veranlasst, Fiatdollar aufzugeben, ist es wahrscheinlicher als Gold, dass Silber als Tauschmittel bei alltäglichen Transaktionen verwendet wird.Diese Lüge wird von der Wall Street und von Finanzberatern der Main Street verbreitet, die sich der Anti-Gold-Propaganda angeschlossen haben. Ihr Interessenkonflikt ist offensichtlich. Die Finanzindustrie verliert an Provisionen und Gebühren, wenn Anleger ihr Vermögen in Sachwerten parken. Deshalb stellen sie Gold und Silber als "exotische" und "riskante" Anlagen dar. In der Tat wäre es riskant, alles auf Gold und Silber zu setzen. Aber keine der verantwortungsbewussten Stimmen in der Edelmetallbranche befürwortet dies für den typischen Anleger.Stattdessen plädieren sie für eine umsichtige Allokation in den Edelmetallsektor - von etwa 10%, vielleicht bis zu 25% eines Portfolios. Gold weist praktisch keine Korrelation zu Aktien und Anleihen auf, was bedeutet, dass es steigen kann, wenn Papierwerte fallen. Wenn es in den USA zu einer schuldenbedingten Währungskrise kommt, die viele Wirtschaftsexperten für unvermeidlich halten, wird das größte Risiko darin bestehen, nicht ausreichend in Edelmetallen investiert zu sein.Die Begeisterung für Kryptowährungen hat eine Reihe von Missverständnissen hervorgebracht, wie etwa die Vorstellung, dass Bitcoin "digitales Gold" ist. Unabhängig von ihren Vorzügen (und davon gibt es sicherlich einige) können Kryptowährungen, die nur mit Zahlen unterlegt sind, nicht mit Gold gleichgesetzt werden und werden es niemals ersetzen. Leider versuchen einige Promoter von Kryptowährungen, ihre digitalen Geschichten zu verkaufen, indem sie Gold schlecht machen.Grayscale Investments, das ein börsengehandeltes Bitcoin-Produkt anbietet, produzierte einen Anti-Gold-Fernsehspot auf CNBC, in dem Goldkäufer als "in der Vergangenheit lebend" und nicht mehr auf der Höhe der "digitalen Welt" dargestellt werden. Der Sprecher des Werbespots sagt: "Digitale Währungen wie Bitcoin sind die Zukunft... und im Gegensatz zu Gold haben sie tatsächlich einen Nutzen." Die Lüge, dass Gold keinen Nutzen hat, ist eine alte Lüge, die vom Finanzestablishment verbreitet wird. Jetzt wird sie von übereifrigen Bitcoin-Enthusiasten wiedergekäut.Die Wahrheit ist, dass Gold gerade deshalb als Geld anerkannt wurde, weil es einen Nutzen außerhalb der monetären Verwendung hat. Gold ist nicht nur für Juweliere und Kunsthandwerker nützlich, sondern auch für Raketenwissenschaftler in der Weltraumtechnologie. Bitcoin hat einen spekulativen Wert, der flüchtig sein kann. Der Wert von Gold hingegen ist real, unveränderlich und ewig. Seine einzigartigen physikalischen Eigenschaften in Verbindung mit seiner Seltenheit sorgen dafür, dass es immer einen erheblichen Wert haben wird.Leider stammen einige der Fehlinformationen, die über Gold- und Silberinvestitionen verbreitet werden, von schlechten Akteuren in der Edelmetallbranche. Die größten Übeltäter sind die Anbieter numismatischer Münzen, die versuchen, die Menschen dazu zu bringen, riesige Aufschläge für angeblich "seltene" oder "sammelwürdige" Münzen zu zahlen. Die Verkäufer, die unter hohem Druck stehen, behaupten manchmal, dass Sammlermünzen "konfiszierungssicher" seien, oder fantasieren darüber, dass sie mehr wert seien als gewöhnliche Münzen.Das werden sie mit ziemlicher Sicherheit nicht, wenn man die Geld-/Briefspannen berücksichtigt. Die Wahrheit ist, dass diese hochpreisigen und relativ illiquiden Produkte für die große Mehrheit der Anleger, die einfach nur Unzen Gold und Silber erwerben wollen, ungeeignet sind. Gewöhnliche Goldbullionprodukte mit niedrigem Aufschlag sind die bessere Wahl.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 18. Juli 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.