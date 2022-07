US-Staatsanleihen: Die zwei größten Gläubiger reduzierten auch im Mai ihre Bestände

Das US-amerikanische Finanzministerium veröffentlichte in dieser Woche die Daten zu den Beständen der US-Staatsanleihen per Ende Mai. Den Angaben zufolge verringerte Japan, der derzeit größte Auslandsgläubiger der USA, seine Bestände im fünften Monat des Jahres erneut, und zwar um 5,7 Mrd. Dollar. Japans Bestände belaufen sich damit auf 1.212,8 Mrd. Dollar.An zweiter Stelle befand sich auch weiterhin China, dessen Bestände ebenfalls wie schon in den Vormonaten zurückgingen; von 1.003,4 auf 980,8 Mrd. Dollar (–22,6 Mrd. USD).Auf dem dritten Platz lag das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 634,0 Mrd. Dollar. Hier ergab sich ein Anstieg, und zwar um 21,3 USD. die Bestände des UK hatten im April bei 612,7 Mrd. Dollar gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de