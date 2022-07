Irland verdoppelt Goldreserven innerhalb eines Jahres

Die Goldreserven der irischen Zentralbank haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Dies berichtet der Irish Mirror . Die Notenbank des Landes habe den Bestand an Gold von sechs Tonnen Ende Juni 2021 auf 12 Tonnen Ende Juni dieses Jahres erhöht.Laut einem Sprecher des Finanzministeriums habe man seine Anlagestrategie geändert, um eine bessere Diversifizierung des nationalen Vermögensportfolios zu erreichen. "Die Central Bank of Ireland hält ein Portfolio von Anlagewerten, das von Investitionen in traditionelle Vermögenswerte wie festverzinsliche Wertpapiere dominiert wird, zusammen mit kleineren Beständen in anderen geeigneten Anlageklassen, einschließlich Gold."Weiter heißt es: "In den letzten Jahren hat die Zentralbank eine Reihe von Änderungen an ihrem Anlagevermögen vorgenommen, um die Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen hinweg zu erhöhen. Diese Änderungen wurden durch die Reinvestition frei werdender Mittel in ein breiteres Spektrum internationaler Anleihemärkte, eine kleine Allokation in Aktien sowie eine weitere Allokation in Gold erreicht."© Redaktion GoldSeiten.de