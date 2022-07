Palladium zurück auf Los und doch spannend!

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium schoss buchstäblich im Kontext der vergangenen Analyse vom 11. Juli in Richtung des Widerstands bei 2.168 USD empor. Dort stand schließlich die nächste Entscheidung auf der Agenda und wie man nunmehr feststellt, scheiterte die Kaufkraft und das Metall befindet sich wieder am Unterstützungsbereich von 1.830 USD. Praktisch zurück auf Los und somit einerseits eine neue Gelegenheit für einen Abprall gen Norden bis 2.080 bzw. eben 2.168 USD gegeben ist oder andererseits eben Plan B aktiv wird.Plan B wäre hierbei das Abtauchen unter 1.830 USD. Wobei insbesondere Notierungen unter 1.791 USD einen Abwärtssog bis 1.625 USD bzw. in der Konsequenz bis 1.565 USD zur Folge haben dürften. Der Abwärtstrend wäre hierbei bestätigt und die Bären unverändert im Vorteil.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.