Gold-Abverkauf durch Ukraine?, Euro-Lira & Vorbereitungen auf Plünderungen?

In den USA herrscht bei CDC und NIH Personalmangel, weil immer mehr Wissenschaftler nicht mit der "schlechten Wissenschaft" in Zusammenhang mit C19 einverstanden sind.Gazprom erklärt gegenüber Kunden "Höhere Gewalt", d.h. eine Wiederaufnahme der Lieferungen nach Wartungsende von Nord-Stream 1 wird unwahrscheinlicher. Lackmustest für die deutsche Regierung.Reuters meldet, die Ukraine hätte für über 12 Mrd. USD Gold verkauft, doch laut WGC verfügte die Ukraine im 1. Quartal 2022 nur über Gold im Gegenwert von 1,69 Mrd. USD. Wer lügt?Auch für den Euro kommt die Stunde der Wahrheit. Laut Madam Lagarde ist die Rettung der hochverschuldeten Südländer wichtiger als Währungsstabilisierung durch angemessene Zinserhöhungen, womit sich die Kritiker weiter bestätigt sehen. Inflationsindexzierte Anleihen werden für den Finanzminister bei hoher Inflation immer teurer, doch erhalten sie gerade die Kaufkraft der Anleger.Im Einzelhandel werden Maßnahmen für den Fall eines Stromausfalls getroffen und immer mehr Waren werden elektronisch gesichert wegen stark steigenden Fällen von Diebstahl.Die USA liefern HIMARS Raketen an die Ukraine, die diese aber nicht gegen russisches Gebiet einsetzen will und nach Definition der Ukraine ist die Krim nicht russisch. Ein großer Konflikt wird immer wahrscheinlicher.