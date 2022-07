Die Inflation in den USA hat ihren Höhepunkt erreicht  Steve Hanke

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Steve Hanke über die Entwicklung der Inflation in den USA. Der US-Verbraucherpreisindex hat zuletzt mit 9,1% einen neuen 41-Jahres-Rekord aufgestellt. Der Professor für Angewandte Ökonomie an der Johns Hopkins University hatte bereits im Juli 2021 prognostiziert, dass der US-Verbraucherpreisindex auf 6 bis 9% steigen werde.Nach Ansicht von Hanke könnte die Inflation nun ihren Höhepunkt erreicht haben oder kurz davor sein. Für den Rest des Jahres und das nächste Jahr bis 2024 rechnet er damit, dass sie bei 6 bis 7% liegen wird. Er erklärt in dem Interview, dass es jedoch einige Zeit dauern werde, bis die bereits geschaffene überschüssige Geldmenge aus dem Finanzsystem "herausgesaugt" werde.Weiterhin gab er an, dass nach seinen Berechnungen bis zum Jahresende eine 70%ige Wahrscheinlichkeit für eine Rezession bestehe: "Wir haben ein Modell, die Quantitätstheorie des Geldes, MV = PY, so gelangen wir zu dieser Annahme. Dieses Modell gibt es seit dem 16. Jahrhundert, und es hat sich bestens bewährt."Die Quantitätstheorie des Geldes besagt, dass Veränderungen des Preisniveaus mit Veränderungen der Geldmenge einhergehen. Die Gleichung lautet M × V = P × Y. (M = Money = die Geldmenge; V = Velocity = die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes; P = Preisniveau; Y = Handelsvolumen)© Redaktion GoldSeiten.de