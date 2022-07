Die Flut ist ausgeblieben

Als sechsjähriger Marktphilosoph, der bald zum siebenjährigen Marktphilosophen wird, ist es mir etwas peinlich, wenn mich jüngere Menschen (außer meiner Familie) nach meiner Meinung zu etwas fragen. Normalerweise versuche ich, auf ihre Fragen so zu antworten, wie mein Vater (RCAF-Navigator im Zweiten Weltkrieg, William Roland Ballanger) mir in den frühen Tagen meiner Eishockeykarriere zu raten pflegte, wenn ein Jugendlicher auf mich zukam, um ein Autogramm oder ein einfaches "Hi Mike" zu bekommen, woraufhin ich immer stehen blieb, mich auf seine Höhe herunterbeugte, meine Hand ausstreckte und sagte: "Hallo, und wie heißt du?An diesem Punkt der Begegnung reichte ich dem strahlenden Kind die Hand, und während wir uns schüttelten, sagte ich: "Es ist mir eine große Freude, Sie kennen zu lernen, und ich danke Ihnen für die Begrüßung." Dieses Verhalten stammte von dem RCAF-Navigator W.R. Ballanger, der eine Geschichte aus seinem Leben erzählte, die im Bereich des geopolitischen Unsinns angesiedelt war, nachdem die Nazis eine historisch erfolgreiche und wohlhabende deutsche Gesellschaft in den totalen Ruin und Hunger gestürzt hatten.Leutnant Ballanger brachte mehrere Tonnen Lebensmittel aus London (kanadischen Weizen, Mais und Mehl) nach Berlin und in die hungrigen Mäuler von Menschen, die weder die Weltherrschaft noch die Anerkennung der Nachbarschaft im Sinn hatten. Er erzählte Geschichten von Kindern, die ihn um weitere Rationen anflehten, während er wochenlang Sack für Sack Mehl und Milchpulver in die Menschenmassen warf, die nichts mehr hatten.Die Geschichte steigert sich zu einem anmutigen Crescendo, als er erzählt, wie die Frauen (dank der Forderungen des "Patriotismus" immer alleinstehende, verwitwete Mütter) die alliierten Flieger auf den Startrampen ihrer Flugzeuge anhimmelten, während sie die Bewunderung der Menschenmenge genossen. Er verstand den Unterschied zwischen "Pflicht" und "Anspruch", und jedes Mal, wenn eine deutsche Frau versuchte, sich auf eine Art und Weise zu bedanken, wie es nur in Kriegszeiten möglich ist, reichten ihm die kanadischen Soldaten einfach die Hand. Das war eine Lektion, die ich gut gelernt habe und nie vergessen werde.Elon Musk ist für mich die Millennial-Version des größten Aktienpromoters der letzten 30 Jahre, Robert Friedland. Die meisten Menschen in der Wertpapierbranche kennen Robert Friedland als Buy-Side-Analysten, d. h. sie haben seinen meisterhaften Verkaufsargumenten zugehört, die seinerzeit geradezu verblüffend waren. Mit einem 60-Sekunden-Rip konnte er mehr Geld auftreiben als eine ganze Batterie von Geologen in 20 Minuten. Es spielte keine Rolle, ob man das nächste Projekt in der Voisey's Bay hatte; wenn man Friedland nicht hatte, um es zu verkaufen, war man erledigt.Das bringt mich zum Thema des aktuellen Marktzyklus. Elon Musk wurde an der Queen's University in Kingston, Ontario, Kanada, ausgebildet, was naheliegend ist, da Südafrika aufgrund der britischen Kolonialherkunft in seiner DNA Kanada sehr nahe steht und viele der kanadischen Aktienpromoter, die es zu Ruhm (und Schande) gebracht haben, Absolventen der Queen's University waren, deren Namen natürlich geschwärzt wurden.Ich bin Elon Musk nie begegnet, und eine meiner Regeln lautet, dass man nicht das Recht hat, jemanden in der Öffentlichkeit (oder, was noch wichtiger ist, im privaten Bereich) anzugreifen, es sei denn, er hat einen entweder betrogen oder verleumdet. Wenn es jedoch um die Einhaltung der allgemein anerkannten Wertpapiervorschriften geht, hat man jedes Recht, Leute wie Elon Musk zur Rede zu stellen und vorzugsweise ins Gefängnis zu bringen. Der einzige Grund, warum ich dies sage, liegt im nachstehenden Chart.In der britischen Gesellschaft, aus der meine DNA stammt, bezieht sich das Wort "Frechheit (cheek)" auf die Tendenz einer Person, angesichts von Widrigkeiten völlige Arroganz an den Tag zu legen. Dazu braucht es auch keine "widrigen Umstände", sondern vielleicht nur ein geringes Maß an Sanguinität. Das Ausmaß, in dem Elon Musk "Frechheit" auf das finanzielle Schlachtfeld bringt, entzieht sich allen möglichen Erklärungen und Interpretationen der Rationalität.Vergleicht man die "Frechheit" eines Elon Musk mit den ähnlichen Attributen eines gewissen Robert Friedland, so fehlt schlichtweg die Vergleichsgrundlage. Unter dem Aspekt des monetären Erfolgs, bereinigt um die Geldentwertung, gewinnt Musk. Bereinigt um den Shareholder Value, gewinnt Musk. Berücksichtigt man die Integrität der Märkte und die Unantastbarkeit der Aktionärsrechte, verliert Musk, und Friedland reitet mit dem gesamten Gewinn davon. Friedland hat ohne die Hilfe von Wall-Street-Lockvögel gewonnen, Musk hat nur dank der Wall-Street-Lockvögel gewonnen.Friedland verkaufte 1997 seine Nickel-Kupfer-Kobalt-Lagerstätte Voisey's Bay für 4,3 Milliarden Dollar an Inco Ltd., während Elon Musk lediglich seine Absicht bekannt gab, seine eigene Position für 16,4 Milliarden Dollar zu Preisen zu verkaufen, die etwa 40% über den heutigen Preisen lagen. Friedland leitet heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen Ivanhoe Mines Ltd., dessen Marktkapitalisierung bei rund 6 Milliarden Dollar liegt, während Musk Tesla und SpaceX besitzt.Um den Begriff "Frechheit" abschließend zu unterstreichen, ging Musk los und kaufte einen Haufen Twitter-Papiere; dann kündigte er eine Übernahme an, die die Aktie (und viele andere Anleger) in einem Anfall von Aufregung und Gier auf 54 Dollar steigen ließ. Dann zog er sein Angebot zurück, woraufhin der Aktienkurs abstürzte, und hält nun eine 9%ige Position in einem Unternehmen, das 17,6% unter dem Höchststand nach dem Musk-Deal gehandelt wird.Er wird nun von den Aufsichtsbehörden und einer Reihe von Anwälten, die Anleger vertreten, die durch die Eskapaden des milliardenschweren "Genies" in die Irre geführt wurden, unter die Lupe genommen. Das ist genau das, was passiert, wenn die Flut kommt: Man findet heraus, wer ein seriöser Anbieter ist und wer nicht. Dies bestätigt auch eine Investitionsregel, die mir meine älteren Mentoren während der verschiedenen Bullenmärkte, an denen ich teilgenommen habe, eingetrichtert haben: "Verwechsle niemals Bullenmärkte mit Köpfchen."Der säkulare Bullenmarkt, der Ende 2021 endete, wurde im ersten Monat des Jahres 2022 in einen großen Bärenmarkt umgewandelt, wobei der besiegte Bulle als die "Alles"-Blase in Erinnerung bleibt, die jede Scheinfirma, die das Glück hatte, an der NASDAQ notiert zu werden, in eine große Popularitätswelle stürzte, die von einer Welle hochqualifizierter Anpreiser, deren Ausbildung durch die Goldmans und Morgans dieser Welt unübertroffen war, mit gigantischem Eifer verfolgt wurde.