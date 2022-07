Rogers: Positive Entwicklung in der Ukraine in den nächsten Wochen könnte große Aktienrallye auslösen; anschließend Absturz der Aktien

Michelle Makori sprach für Kitco News während des FreedomFest in Las Vegas mit dem erfolgreichen Buchautor und Investor Jim Rogers über die Finanzmärkte sowie die jüngsten geopolitischen Entwicklungen.Der Vorsitzende von Rogers Holdings und Mitbegründer des Quantum Fund prognostiziert den "schlimmsten" Bärenmarkt seines Lebens. Als Hauptgrund nennt er hier die horrende Verschuldung in den USA: "Es ist dreizehn Jahre her, dass wir große Probleme mit [Schulden] hatten", so Rogers. "Das ist die längste Zeit in der amerikanischen Geschichte... historisch gesehen ist eine Korrektur bereits überfällig... und [der Markt] geht immer sehr stark nach unten."Der 79-Jährige erklärte, dass er eine "große Rallye" bei Aktien erwarte, sollte es eine friedliche Lösung für den laufenden Ukraine-Konflikt geben: "Meiner Ansicht nach wird es eine große Rallye geben, wenn in der Ukraine Frieden herrscht. Öl wird sinken, Getreide wird sinken und Aktien werden eine Zeit lang steigen."Doch selbst wenn es zu einer solchen Rallye käme, würde ein größerer Marktabsturz folgen: "Wenn es Frieden gäbe, könnten wir neue Höchststände erreichen, aber auch das würde den Bärenmarkt nicht aufheben." Rogers bezeichnete den Ukraine-Konflikt als einen "törichten Krieg" und hofft auf eine rasche Beendigung der Militäroperation.© Redaktion GoldSeiten.de