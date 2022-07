EZB erhöht Zinsen

Nach 11 (!) Jahren hat die EZB gestern erstmals den Leitzins um 50 Basispunkte auf nun 0,50% angehoben. Der Einlagensatz wurde von -0,50% auf 0% angepasst. Das bedeutet, dass Banken, die Gelder bei der EZB parken, nun keine Negativzinsen mehr zahlen müssen.Wir brauchen darüber nicht groß zu philosophieren. Die EZB hat viel zu lange mit diesem Schritt gewartet und es ist nicht mehr als ein symbolischer Schritt nach oben. Elf Jahre Nullzinspolitik in einem Bild: EUR/USDGold fiel gestern im Future-Handel auf die Marke von 1.680 USD, dann kamen Käufer in den Markt und es folgte ein Reversal mit rund 40 USD nach oben. Die Umsätze in der Bewegung waren hoch:Auf den Dollar genau ging es auf das Flash-Crash Niveau vom August 2021 zurück:Die Goldaktien fester, aber noch nicht in dem Umfang, wie man sich das eigentlich an einem solchen Tag wünscht.Ein Lichtblick gestern, der ausbaufähig erscheint. Doch ich würde gerne "mehr" von den Bullen sehen, um die Wahrscheinlichkeit für einen finalen Boden im Sektor höher anzusetzen. Bislang war es schlicht und einfach richtig, nicht in den Abwärtstrend hinein mit einem blinden Aktionismus zu kaufen. Das hat uns sehr viel Geld gespart, denn fast jeder Kauf im Goldsektor in den vergangenen Wochen würde jetzt in der Verlustzone liegen.Auch diese Phasen gehören dazu, sozusagen die Kunst des „Nichtstuns“.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.