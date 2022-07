VAE führen neue Regeln für die Einfuhr von Gold ein

Die Vereinigten Arabischen Emirate werden im Einklang mit internationalen Vorschriften neue Regelungen für Goldimporte einführen, um Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus und illegalen Organisationen zu unterbinden, so berichtet The National News . Die Leitlinien wurden am Donnerstag vom Wirtschaftsministerium bekannt gegeben und sind die jüngste in einer Reihe von Initiativen der Emirate zur Verbesserung der Aufsicht über den Handel und Umlauf von Gold im Einklang mit internationalen Standards.Die neue Politik, die die verantwortungsvolle Beschaffung von Gold durch Edelmetallimporteure und -scheideanstalten regelt, zielt darauf ab, die Position der VAE als weltweit führendes Zentrum für Bullion zu festigen. Die Initiative umfasst die Einrichtung des Emirates Gold Bullion Committee, um die nationalen Anstrengungen zur Verbesserung der Aufsicht über den Goldsektor unter Beteiligung des Privatsektors zu bündeln, sowie die Einrichtung einer föderalen Plattform für den Goldhandel.Die Vorschriften für Goldimporte werden ab Januar 2023 in Kraft treten. Sie wurden im Einklang mit den Leitlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und dem entsprechenden Protokoll für Gold ausgearbeitet.© Redaktion GoldSeiten.de