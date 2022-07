Unruhegefahr wächst, leere Phrasen & doch endlich Silber?!

Bezüglich C19 kommt immer mehr ans Licht, u.a. auch, daß die Masken schwer mit Bakterien und Pilzen kontaminiert sein können.Ministerin Baerbock schraubt die Anforderungen ans diplomatische Personal drastisch herunter. Vetternwirtschaft?Der Zorn der Bauern verstummt nicht, ob in den Niederlanden, neuerdings in Kanada oder auch in Deutschland. Laut Anthony Lee wird die deutsche Weizenernte aufgrund politischer Vorgaben unter ihrem Potential bleiben, d.h. die Importe werden steigen müssen und die Bauern verlieren hohe Einnahmen.Die hohen Preise stürzen immer größere Teile der Bevölkerung in Probleme, die mit ihrem Einkommen nicht mehr zurechtkommen. Dementsprechend ist die Sorge vor Unruhen berechtigt, die von Frau Baerbock geäußert wurde. Der Spiegel vergleicht Herren Habeck mit dem rumänischen Ex-Diktator Ceausescu, der seine Bevölkerung ebenfalls frieren ließ.Die Gaskrise nimmt weiter Gestalt an und veranlaßt die EU, Notmaßnahmen zu beschließen, die Einsparungen von bis zu 15% und Unterstützung innerhalb der EU vorsehen, aber prompt von einigen Ländern abgelehnt werden. Gold und Silber hängen weiter in den Seilen, aber die COT-Daten sehen gut aus, Kleinanleger wurden aus "Papier" herausgeekelt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)