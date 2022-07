Goldcharts - 1.450 Dollar

In diesem Artikel finden Sie vier Goldcharts. Alle Charts sind auf der Grundlage der monatlichen Durchschnittsschlusskurse erstellt worden. Ich werde nach jedem Chart einen Kommentar abgeben und am Ende eine Zusammenfassung geben. Erster Chart:Wie in diesem ersten Chart (oben) zu sehen ist, gibt es einen mäßig langen und steilen Aufwärtstrend für den Goldpreis, der vier Jahre bis 2018 zurückreicht. Diese Aufwärtstrendlinie scheint im Juni nach unten durchbrochen worden zu sein. Eine andere, steilere Aufwärtstrendlinie (nicht abgebildet) wurde letztes Jahr im September 2021 durchbrochen. Zweiter Chart:Der Chart unmittelbar darüber ähnelt dem ersten Chart, mit dem Unterschied, dass alle Preise um die Auswirkungen der Inflation bereinigt wurden. Der Tiefstpreis von 2018 in Höhe von 1.183 Dollar je Unze entspricht also jetzt 1.389 Dollar je Unze in heutigen Dollar. Wie im ersten Chart gibt es eine aufwärtsgerichtete Unterstützungslinie, die auf das Tief von 2018 zurückgeht und nach unten durchbrochen wurde. Der Durchbruch erfolgte im September 2021, und die durchbrochene Aufwärtstrendlinie ist dieselbe wie die, auf die im ersten Chart verwiesen wurde und die nicht dargestellt ist. Für den dritten Chart erweitern wir den Zeithorizont auf zehn Jahre...Im obigen Chart ist eine andere, kürzere Aufwärtstrendlinie zu sehen als in den ersten beiden Charts. Sie reicht bis zu den Tiefstständen von Gold Anfang 2020 zurück. Es scheint, als sei diese Aufwärtstrendlinie noch nicht gebrochen worden. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Goldpreise liegen derzeit hundert Dollar je Unze unter dem Endpreis auf dem obigen Chart (1.817 Dollar je Unze für Juni 2022). Das gilt für alle in diesem Artikel gezeigten Charts. Außerdem wird eine mögliche Unterstützungszone (1.200 bis 1.300 Dollar je Unze) für den Goldpreis angezeigt, je nachdem, wie tief er fällt. Unser vierter und letzter Chart zeigt ebenfalls einen Zehnjahresverlauf. Wie zuvor zeigt auch dieser Chart die Preise, die um die Auswirkungen der Inflation bereinigt wurden...Wie in Chart 3 haben wir die mögliche Unterstützungszone für den Goldpreis eingezeichnet. Mit den Anpassungen an die Inflation liegt diese Zone nun jedoch bei 1.500 bis 1.600 Dollar je Unze, was sich viel besser anhört, wenn Sie nach einem möglichen Haltepunkt für den Goldpreis auf der Abwärtsseite suchen. In unserem letzten Chart ist auch eine längere Unterstützungslinie eingezeichnet, die bis zum primären Tiefpunkt im Dezember 2015 zurückreicht. Kurzfristig könnte der Goldpreis bis auf 1.450 Dollar je Unze fallen, ohne diese Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen.Den Charts zufolge, die wir in diesem Artikel betrachtet haben:- Gold scheint die kurz- und mittelfristige Unterstützung unterschritten zu haben.- Eine mögliche Verlangsamung des Goldpreisverfalls könnte irgendwo zwischen 1.500 bis 1.600 Dollar je Unze liegen.- Eine längerfristige Unterstützung für Gold könnte bei 1.450 bis 1.475 Dollar je Unze liegen.Jegliche Bedenken hinsichtlich der Bedeutung der drei oben genannten Beobachtungen werden durch die Tatsache verstärkt, dass der Goldpreis derzeit 100 Dollar je Unze unter den Endpreisen auf allen vier Charts in diesem Artikel liegt. (siehe auch " Understanding Profit Potential In Gold ")(Wichtiger Hinweis: Die Angaben zu den Preisen in den Charts dieses Artikels und zu möglichen künftigen Preisentwicklungen beruhen auf den monatlichen Durchschnittsschlusskursen. Beispielsweise lag das Innertageshoch für Gold im August 2020 bei 2.058 Dollar, das Hoch für Gold auf der Grundlage der monatlichen durchschnittlichen Schlusskurse war jedoch 1.971 Dollar im Juli 2020).© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 22. Juli 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.