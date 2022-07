Bis Thanksgiving wird es zu einem Wandel der Fed-Politik kommen

David Lin sprach für Kitco News mit Frank Holmes über die Klimaziele und die Geldpolitik, nachdem Präsident Joe Biden vergangenen Mittwoch neue Programme zur Bekämpfung des Klimawandels angekündigt hatte, darunter 2,3 Milliarden Dollar zur Unterstützung von Gemeinden bei der Nachrüstung von Gebäuden und dem Ausbau des Hochwasserschutzes.Die "emotionale" Reaktion auf den Klimawandel habe jedoch das Wirtschaftswachstum geschwächt und Inflation verursacht, erklärt der CEO von U.S. Global Investors und Executive Chairman von HIVE Blockchain in dem Interview. "Der Klimawandel verankert im Grunde die Inflation", so Holmes. "Ein großer Teil hat mit der Energieinflation in Europa zu tun, mit der panischen Abschaltung der Atomkraft in Spanien und Deutschland und mit der Besteuerung von Autos und LKW."Er rechne nun damit, dass die US-Notenbank bis Ende November ihren geldpolitischen Straffungskurs ändern und die Zinsen senken wird. Weltweit gab es bereits Proteste wegen der gestiegenen Preise und der Sorge um die Lebenshaltungskosten. Laut Holmes könnten zivile Unruhen die Fed dazu veranlassen, die Zinssätze zu senken: "Alles, was passieren muss, ist ein großer Protest wie in Europa. [...] Es gibt einen Trend, der in Ländern auf der ganzen Welt zu beobachten ist."Er gehe davon aus, dass die US-Notenbank "bis Thanksgiving" den "Panikknopf" drücken und ihre Geldpolitik lockern werde. Holmes verfolgt den Producers' Manufacturing Index (PMI), der seiner Meinung nach ein Frühindikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit ist. "Der PMI ist weltweit rückläufig", erklärt er. "Wenn die Weltwirtschaft plötzlich zu schrumpfen beginnt, werden die Panikknöpfe ausgelöst und es wird noch mehr Geld gedruckt.© Redaktion GoldSeiten.de