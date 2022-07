Die Märkte reagieren auf Engpässe und eine Rezession könnte ausbleiben  Mark Skousen

Michelle Makori sprach für Kitco News während des FreedomFest 2022 in Las Vegas mit Mark Skousen über dessen Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation der USA.Während viele Analysten weiterhin eine Rezession in den USA vorhersagen, glaubt der Chefredakteur von Forecasts & Strategies und Gründer des FreedomFest, dass die US-Wirtschaft eine "milde Rezession" erleben wird und möglicherweise eine Rezession ganz vermeiden kann: "Ich denke, wir werden eine milde Rezession erleben, vielleicht sogar gar keine Rezession. Warum? Weil die Märkte auf Engpässe reagieren. Sie lösen die Probleme. Die Regierung schafft Probleme, der Markt löst sie."Skousen äußerte sich "optimistisch" über die US-Wirtschaft. "Wir haben im Moment negative Realzinsen", sagte er. "Das ist im Allgemeinen positiv für den Markt.[...] Wir profitieren immer noch von Trumps Steuersenkungen. Wir haben jetzt einen Steuersatz von 21 Prozent für Unternehmen. Das ist der niedrigste Satz, den wir seit dreißig Jahren hatten.Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird häufig zur Messung der Wirtschaftstätigkeit herangezogen, schließt aber den Verkauf von Zwischenprodukten und Dienstleistungen aus. Skousen bevorzuge die Verwendung des Brutto-Outputs (Gross Output, GO), also des Verkaufs aller Waren und Dienstleistungen. Dem GO zufolge wachse die Wirtschaft weiterhin.Skousen sagt voraus, dass die US-Wirtschaft durch einen Sieg der Republikaner im November im Repräsentantenhaus und im Senat weiter gestärkt werden würde.© Redaktion GoldSeiten.de