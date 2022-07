Dr. Markus Krall im Interview mit Marc Friedrich

00:00 - 00:50 Intro & Vorstellung

00:50 - 03:29 Wo stehen wir? (Inflation, Rezession, EZB Zinswende)

03:29 - 10:14 Wie lange hält der Abwärtstrend / die Krise an? (Inflation)

10:14 - 10:59 Was ist Dein Szenario bis Herbst?

10:59 - 14:00 Wie siehst Du die Zukunft es Euros?

14:00 - 16:16 Womit könnte man dem Euro noch Leben einhauchen?

16:16 - 22:04 Wie kann der Bürger seine Kaufkraft schützen?

22:04 - 24:50 Hohe Inflation - viele Krisen, warum steigt der Goldpreis nicht?

24:50 - 26:08 Wie sieht das nächste Geldsystem aus?

26:08 - 27:57 Schnellfeuerfragen (Schnelle Fragen und kurze Antworten)

Marc Friedrich interviewte im Rahmen seiner Reihe "Marc spricht mit..." kürzlich Dr. Markus Krall und besprach mit ihm u.a. die Themen Inflation, Stagflation, Gold, Silber und Bitcoin. Weiterhin äußert sich Krall zur Parität von US-Dollar und Euro sowie zum Krieg in der Ukraine und spricht über die Möglichkeiten das eigene Vermögen jetzt zu schützen.Der bekannte Autor, Wirtschaftsexperte und CEO von Degussa erklärt im Interview, dass die aktuelle Situation von Inflation in Kombination mit einer schrumpfenden Wirtschaft eine ganz besondere sei. Diese Stagflation habe es nennenswert zuletzt 1973 gegeben.Die Frage sei nun, was im Herbst passiere. Denn dann sei die geringe Munition der EZB aufgebraucht und zusätzlich werde sich die Energiekrise weiter zuspitzen. Weiterhin zeichne sich eine massive Rezession in China deutlich ab.Sollte es nicht gelingen, die Krise über Deregulierung und marktwirtschaftliche Mechanismen zu entschärfen, könnten sich diese wirtschaftlichen Entwicklungen zu einer gesellschaftspolitische Krise entwickeln, glaubt Krall. Eine solche würde für die demokratische Ordnung in Deutschland eine große Gefahr darstellen.© Redaktion GoldSeiten.de